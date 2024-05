Siete días acampando para apoyar a Palestina: "Hemos recibido muchas muestras de apoyo"

Se cumple una semana desde que estudiantes universitarios de Salamanca comenzase una acampada en el campus universitario Miguel de Unamuno en apoyo a Palestina. Tal y como se ha hecho en otras ciudades tanto de España como del resto del mundo.

Siete días en los que ha hecho sol, lluvia, viento, tormenta... pero que no les han parado. Es más, con el paso de los días se han ido uniendo más estudiantes hasta haber, en la actualidad, en torno a 70 personas y más de 30 tiendas de campaña. "Mucha gente va y viene y más allá del campamento, se acercan a las asambleas abiertas que convocamos y las concentraciones", detalla.

Un nuevo hogar en el que estos estudiantes llevan conviviendo toda una semana y en el que comen, cenan, desayunan, duermen, etc. "Estos primeros días los estamos llevando la verdad muy bien", explica Aida, una de las organizadoras de la acampada. "Hemos recibido bastante muestras de ayuda y de solidaridad, por lo que estamos acampando y nos estamos organizando bastante bien".

Además tienen un 'aula de estudio' y organizan diariamente diferentes actividades, como visioados, charlas, conferencias, talleres, acciones políticas, etc.

El pasado lunes se reunieron con el nuevo rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, pero aseguran que "no" se ha llegado a ningún acuerdo. "Se les presentaron las reivindicaciones y hubo muy buenas palabras, pero las palabras no son hechos ni acciones, en realidad no hemos tenido más comunicación con el equipo rectoral y esperamos que los vías tener una respuesta que signifique algo", detalla. "Eso es un poco lo que obtuvimos ayer, y agradecemos la buena voluntad, pero la buena voluntad no significa nada", concluye.

Seguirán acampando, sin fecha de fin, con un único objetivo: mostrar su apoyo a Palestina.