Pinsa: 25 años de servicio y asesoramiento cercano y profesional en familia que apuesta por el futuro

Especialidades Pinsa, o lo que es lo mismo ‘Pinturas Sánchez’ es sinónimo de un gran templo de la calidad, donde encontrar el asesoramiento mas personal y los productos de calidad forman un perfecto binomio que acaba de soplar las velas de su 25 aniversario, siendo una gran familia de profesionales, que a su vez ha formado otra gigantesca de clientes, que ya son más, llegados desde multitud de puntos de la geografía.

En estas bodas de plata, Natividad Sánchez, Natividad Reyes y Nicolas Sánchez, se reúnen junto a BRACAMONTE AL DÍA para recordar algunas de las vivencias que han hecho de este establecimiento, ubicado en la calle Elisa Muñoz 5 en Peñaranda, el gran epicentro de la calidad y el asesoramiento personalizado sin lugar a dudas.

Para llegar hasta este momento debemos trasladarnos hasta el origen, momento del que Nati Rubio, explica que “al principio teníamos almacenes, en los que estuvimos como 10 años, en la calle García de la Cruz, mientras manteníamos la tienda en la calle Nuestra Señora…hemos estado media vida allí. En el nuevo establecimiento hemos cumplido el pasado mes de abril 25 años”.

Un cuarto de siglo en el que, tal y como detalla, “hemos visto cambiar mucho a la sociedad y sobre todo el volumen de a clientela. Antes no miraban el precio, buscaban buenos productos, y ahora miran el precio. Ahora vendemos mucho pintura, protectores y productos de piscina…hay que darse cuenta que ahora hay mucha gente que pintan ellos mismos sus casas y lo trabajan ellos mismos. Esto es algo que ha hecho cambiar radicalmente el mercado…esto y la llegada de las grandes superficies, que también han generado competencia en precio…entre esto y que la gente cada vez entra menos en el centro de la ciudad, todo se nota”.

Una nueva realidad que, a pesar de los cambios, asegura que “podemos decir que tenemos clientes muy fieles. Gente que lleva desde que abrimos comprando aquí y de muchos sitios de España…nos llaman muchos de ellos para que los esperemos si llegan mas tarde del horario porque solo quieren comprar aquí, ya que saben que el asesoramiento y los productos son de máxima calidad. No los engañamos, eso nunca” mientras recuerdan como en la pandemia, una de las situaciones también mas complicadas para el comercio, “regalamos alcohol y mascarillas, ya que sabíamos que era un momento muy difícil que no olvidaremos nunca…recuerdo como la gente nos pedía que les dejáramos los botes del pedido a la puerta para recogerlos, no querían ir a otro sitio”.

Vivencias y momentos que ya forman parte del tesoro emocional de esta empresa peñarandina pero que, tal y como destacan, cuenta con clientes más allá de nuestro territorio: “Desde hace años trabajamos para lugares tan destacados como la Comisaría de Policía Nacional de Madrid, o multitud de localidades de Ávila, donde no entra un solo producto que no sea de Pinsa”.

En definitiva, un trato cercano que en resumen supone que “el trato con la gente ha sido muy satisfactorio. La tienda ha sido una gran escuela en la que encontramos gente que más que clientes ya son amigos de verdad. Es una satisfacción inolvidable”.

Hoy es Nati Sánchez la que se encuentra al frente de mostrador y el negocio, compaginando su actividad con su otra empresa dedicada a los envíos, pero manteniendo la naturalidad, cercanía y trato profesional que ya son marca de la casa, lo que supone que estos son los primeros 25 de una larga trayectoria que pretende ser todo un buque insignia peñarandino en el comercio cercano y local.