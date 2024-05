Nuevas tecnologías y trastornos en la etapa infantojuvenil, los temas de los libros de Luis Jiménez Díaz

El profesor Luis Jiménez Díaz, catedrático jubilado de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), ha presentado esta mañana, en el marco de la Feria del Libro, dos volúmenes en los que aborda diferentes problemas psicológicos relacionados con la etapa infantojuvenil: Influencia de las nuevas tecnologías en la etapa infantojuvenil. Las adicciones: una visión plural y El trastorno de personalidad del niño al adulto.

Acompañado por los catedráticos de la Facultad de Psicología de la UPSA Antonio Sánchez Cabaco, que ha ejercido de moderador, y Alfonso Salgado Ruiz, el profesor Jiménez Díaz ha explicado brevemente el contenido de ambos libros, fruto de muchas horas de trabajo y una dilatada experiencia.

En este sentido, el profesor Sánchez Cabaco ha enfatizado la inmensa alegría que supone la presentación de estas dos obras realizadas en una edad madura, “por lo que están cargadas de experiencia clínica, académica y vital; no tienen motivaciones curriculares y son ejemplo de lo que estamos predicando sobre el envejecimiento positivo y saludable”.

En Influencia de las nuevas tecnologías en la etapa infantojuvenil. Las adicciones: una visión plural, el profesor Jiménez Díaz aborda esta influencia poniendo de relieve los aspectos negativos, pero destacando también los beneficios de un uso adecuado de estas herramientas, que pueden ser un instrumento de incuestionable valor para la promoción individual y social.

Además, estudia en profundidad las eventuales repercusiones no solamente funcionales, sino también potenciales cambios estructurales (córtex cerebral prefrontal, hipocampo, amígdalas…) que el sistema nervioso inmaduro de niños y adolescentes pueden sufrir por un uso inadecuado de las nuevas tecnologías.

En este libro también propone patrones preventivos y de intervención para aportar soluciones eficaces, subrayando el papel que deben desempeñar los diferentes agentes educativos.

Por otra parte, El trastorno de personalidad del niño al adulto es una obra en la que el autor se ocupa de uno de los temas menos abordados en el campo de los problemas psicoclínicos infantojuveniles, debido a la reticencia de los profesionales de la psiquiatría y la psicología, que al considerar que en esta etapa aún no se tiene formada la personalidad no es posible abordar problemas de trastornos. Sin embargo, el profesor Jiménez Díaz coincide con la psiquiatra infantil Paulina Kernberg al señalar los efectos de no hacer un diagnóstico correcto y temprano, ya que se corre el riesgo de quedar sin atención durante un tiempo indeterminado, con unas consecuencias evolutivas imprevisibles.