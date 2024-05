La salmantina de solo 19 años que firmará su libro en la Feria Municipal este jueves

Dana Hernández Moro tiene solo 19 años, pero ya ha publicado su primera novela: La Última Voluntad (Círculo Rojo), que es a su vez el inicio de la trilogía Disidentes de la Luz. La obra narra una historia llena de traiciones que tiene como protagonista a Nikko Meyer, la última Guerrera de la Luz. Con Laura Gallego García como referente, Dana Hernández ha articulado una historia de fantasía que firmará a sus lectores jueves 23 de mayo de 11:30 a 13:00 en el estand de la librería Rivas en la Feria Municipal del Libro.

La pandemia y la lectura atenta de la obra de Laura Gallego García, una de las principales autoras de novela juvenil fantástica en España, llevaron a Dana a interesarse por este género. La semilla de la historia que acaba de publicar surgió cuando aún era estudiante. “Fue en una clase de Psicología, en 2º de Bachillerato, en la que me aburría bastante y empecé a escribir detrás de un folio con apuntes”. Años después ve la luz La Última Voluntad I, un proyecto personal autoeditado. “La escritura es un proceso largo y muchas veces bastante duro, porque no es algo que dé resultados al momento ni a corto plazo. Además se sufren muchos bloqueos creativos, y eso puede llegar a frustrar bastante. Pero si se tiene constancia y realmente te gusta, los resultados son satisfactorios”.

Aunque aún no ha cumplido veinte años, siente que la literatura es su camino elegido y no tiene miedo de posibles prejuicios por su juventud. “Hay gente que piensa, bueno, es muy joven, no tendrá tampoco mucho bagaje que contar, pero también hay quienes se sorprenden. Hay un poco de todo”, reflexiona.

También interesada en el campo de la integración social —actualmente estudia lengua de signos— Dana cree que el género fantástico no tiene un justo reconocimiento en el mercado editorial. “Creo que se infravalora porque se suele creer que la fantasía tiende a ser para el público infantil o juvenil, y no tiene por qué”, defiende. Dispuesta a compartir el mundo de los Guerreros de la Luz que ha construido para sus lectores, se encontrará con ellos en la Feria Municipal del Libro de su ciudad. “Es un gran honor, porque yo en un principio no pensaba que llegaría tan lejos. Estoy gratamente sorprendida, sinceramente”.