Estrellas internacionales en el Blues Béjar Festival

El 12 y 13 de julio se celebra el Blues Béjar Festival, que este año celebra su 25 aniversario con un gran cartel lleno de estrellas internacionales como son Bobby Rush, Devon Allman Project, hijo del legendario miembro de The Allman Brothers Greg Allman, Cedric Burnside, John Németh, Izo Fitzroy, Band of Friends, Robbin Kapsalis y Los Reyes del K.O.

Bobby Rush, reciente ganador este 2024 de su tercer premio Grammy al Mejor Álbum de Blues Tradicional, es una de las últimas grandes leyendas del blues. Forjó su carrera en el circuito americano del chitlin', en el que todas las noches se celebraban sudorosas y desenfrenadas fiestas, y, a pesar de su avanzada edad (ha cumplido los noventa), mantiene un nivel de energía sobre los escenarios que desmiente el calendario en cada una de sus actuaciones.

Devon Allman Project ofrecerán en Béjar su único concierto en España dentro de su gira europea. Es evidente que el blues corre por sus venas. Allman, cantautor, guitarrista, teclista, productor y jefe de un sello discográfico, ha obtenido elogios generalizados de la crítica, así como las primeras posiciones en las listas de Billboard y numerosos premios a lo largo de dos décadas de carrera.

Para muchos, John Németh es la mejor voz de blues del mundo y uno de los mejores armonicistas del género. Con una extensa discografía y un largo listado de premios en su haber, la ascensión de John Nemeth en el mundo del blues parecía imparable cuando en 2022 le diagnosticaron una grave enfermedad que puso en serio peligro no sólo su carrera, sino su vida. Afortunadamente, Nemeth se ha recuperado totalmente y ha vuelto a los escenarios con más ganas y más fuerza que nunca.

Nacida y criada en Londres, Izo FitzRoy es una de las voces más importantes del blues soul contemporáneo. Esta cantante, pianista y compositora crea una mezcla única y cautivadora de blues, soul y gospel que culmina con un directo emocionante, donde su poderosa voz proporciona el complemento perfecto a sus maravillosas melodías.

The Band Of Friends no es un tributo a Rory Gallagher, es una celebración de su vida y su música. Esta súper banda está formada por Gerry McAvoy (bajista de Rory durante toda su carrera), Brendan O´Neill (batería de Rory en sus últimos años y actualmente en Nine Bellow Zero), y los reputadísimos Paul Rose (al que el mismo Gallagher eligió en su día como mejor guitarrista en el concurso Fender Competition) y Jim Kirkpatrick (guitarrista de sesión que ha participado en un montón de discos de grandes artistas e integrante de la banda de hard Rock FM).

Cedric Burnside es nieto del legendario RL Burnside e hijo de Calvin Jackson, pero más allá de su herencia musical, ha sabido forjarse una sólida carrera como bluesman. Tanto que el 2022 obtuvo el Grammy al Mejor Álbum de Blues Tradicional por “I Be Trying”. Cantante y compositor, destaca por ser un extraordinario batería, que le ha llevado cinco veces a ganar el Blues Music Award en ese instrumento. Su apabullante talento le ha servido para recorrer el mundo ofreciendo actuaciones intensas, poderosas y únicas.

Robbin Kapsalis nació en el sur de Chicago y allí se empapó de los sonidos de la legendaria ciudad del blues. Con una voz poderosa e imponente que está impregnada del lado más emocionalmente conmovedor del blues, Robbin tiene el fraseo, las texturas, el ritmo y la actitud de los clásicos. En directo derrocha una personalidad arrolladora, con nivel de energía positiva que no tiene rival en la escena del blues actual. Una digna heredera de grandes como Sharon Jones y Koko Taylor.

Los Reyes del K.O estuvieron en la primera edición del festival y vuelven para celebrar su 25 aniversario. Los Reyes del K.O son Marcos Coll y Adrián Costa, dos gallegos unidos por su afición y dedicación al blues y a la música negra en general.