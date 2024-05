El Hospital de Salamanca participa en un programa europeo de intercambio de trabajadores

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca cuenta en esta semana tres nuevo profesionales sanitarios europeos provenientes del Programa Hope, de intercambio de trabajadores.

HOPE es un acrónimo de Hospitals for EurOPE, y es el nombre adoptado por la Federación Europea de Hospitales y Servicios Sanitarios (European Hospital and Healthcare Federation) tras su constitución en 1966. HOPE es una Asociación no gubernamental, sin ánimo de lucro, en la que participan 32 organizaciones de 27 Estados Miembros de la Unión Europea, más Suiza, recayendo en el Ministerio de Sanidad , Política Social e Igualdad la representación de España, desde su incorporación a la misma en 1986.

Desde el CAUSA han enviado dos profesionales (un médico y una enfermera) que están haciendo su estancia en Italia durante este mes de mayo. Por otra parte, han venido tres profesionales, todos directivos de servicios sanitarios, procedentes de Portugal, Italia y Serbia.

Este lunes comenzó su estancia en Salamanca con una sesión de bienvenida en el hospital. Tienen un completo programa hasta el día 25, fecha en la que partirán hasta su siguiente destino. A España llegaron el 13 de mayo y alternarán sedes hasta el 6 de junio. Este año, los hospitales participantes son: el Complejo Asistencial de Segovia; el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca; el Hospital de Vélez Málaga, y el Hospital de Son Espases, en Palma de Mallorca.

El lema de la edición de 2024 es “Gestión de talento” y sobre ello han profundizado esta mañana en el hospital, con sesiones impartidas por los servicios de Medicina Interna, Hematología y Cardiología. La gerente del complejo asistencial, Carmen Rodríguez Pajares, acompañada por parte del equipo directivo del centro y representantes de formación de los hospitales participantes como anfitriones, ha abierto el acto con una charla sobre el talento sanitario, a la que han asistido todos los profesionales que han venido con el programa este año.