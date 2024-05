Multas de 10.401 euros para cada uno de los cerca de 20 ganaderos sancionados en la manifestación ante la Delegación de la Junta

Ganaderos Unidos de Castilla y León ha informado de las multas que han recibido algunos de los ganaderos que se manifestaban el 6 de junio de 2023 junto a la Delegación de la Junta en Salamanca. "Nos sentimos indignados, a la par que, sorprendidos, tras haber recibido las notificaciones de incoación de procedimientos sancionadores con multas aparejadas de 10.401 euros para cada uno de unos 20 compañeros", explican.

En varios casos concretos, se sancional "lanzar un huevo con la mano izquierda o por dar golpes a una pared con un bastón y alejados de la puerta donde se encontraba el punto principal de la manifestación", algo que califican de "desproporcionado, más aún cuando no se identificó en su momento, ni se tomó declaración alguna, por estos hechos a ninguno de los sancionados"

En opinión de este colectivo, "se está intentando coaccionar a los ganaderos en su derecho a movilizarse y reclamar lo que consideramos justo (reconocido constitucionalmente) y lo que en realidad se pretende es acallarnos y evitar que volvamos a salir a la calle a defender nuestros legítimos intereses".

Recurrirán las multas

Por todo ello, han comenzado reuniones sobre este asunto y adelantan que "llegaremos donde haga falta para combatir esta injusticia. Nuestro objetivo es recurrir dichas multas dentro del plazo legalmente establecido dejando claro que nuestro ánimo en dicha manifestación era el de defender nuestros derechos y no el de hacer daño a nadie ni ocasionar ningún daño material".

En concreto, no descartan movilizaciones: "De no ser escuchados valoraremos nuevas movilizaciones, pues quieren aplicar la Ley Mordaza y no podemos consentirlo. Solicitamos apoyo a todos los partidos políticos, así como al conjunto de la sociedad, ante este atropello, después de que no hace tanto tiempo en Cataluña tuvimos que ver cómo se quemaban furgonetas, se reventaban escaparates e incluso policías quedaban parapléjicos y ahora se les está amnistiando. Por el contrario, en este caso, estas personas pueden quedar arruinadas por el mero hecho de defender su medio de vida".

"Siempre hemos transmitido que todos unidos seremos mas fuertes y no nos van a separar ni a callar", concluyen