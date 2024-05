Iván Martínez y su renovación en Unionistas: "No me han llamado de momento, así que no sé cómo tomarme el mensaje..."

"No me sorprende que no me hayan llamado, quizás en un futuro lo hagan... no lo sé", ha dicho el portero acerca de su futuro

Iván Martínez, portero de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA antes de la 'final' con el Arenteiro por la Copa del Rey.

Sensaciones: "Son positivas porque llevamos un mes invictos y es algo a destacar, por lo que llegamos con fuerza. El otro día no fueron las mejores sensaciones, pero estamos bien".

Majadahonda: "El equipo salió con una sensación rara y debo defender a mis compañeros porque es complicado mantener la línea de los últimos partidos. No quiero que sea excusa, pero era un partido traicionero contra un rival sin nada en juego. Se nos vio irregulares".

Nivel: "El portero es diferente y debe aparecer cuando peor está el equipo. Mis sensaciones son buenas y estoy contento después de haber pasado diferentes rachas esta temporada, ya que me he encontrado a mí mismo".

Arenteiro: "Será un partido de tú a tú, es atrevido y llega con gente al área, yo creo que es atractivo de ver y muy diferente al del Rayo. Nuestra gente nos apoyará y tendremos un día magnífico. ¿Ir a empatar? Nuestra idea es salir a ganar e ir a empatar sería una equivocación".

Dani Ponz y Llácer: "El día a día ha sido igual que siempre, se nos dieron las explicaciones en su momento y nada más. ¿Nuevo entrenador? Llácer está preparado para dar el salto como entrenador y solo pensamos en el objetivo de la Copa del Rey, nos centramos en eso y ya".

Renovación: "No, no me ha llamado de momento. Ni el club ni mi representante se han puesto en contacto, así que no sé cómo tomarme el mensaje, pero estoy centrado en Unionistas y solo pienso en el objetivo para celebrarlo. ¿Si me sorprende que no me hayan llamado? Estoy acostumbrado al 'no' en esto del mundo del fútbol y la portería es un puesto peculiar. No me sorprende que no me hayan llamado, quizás en un futuro lo hagan... no lo sé".

Afición: "Les necesitamos y juntos somos más fuertes, nos queda el último empujón y si lo logramos vamos a poner muy arriba al club".