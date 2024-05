Una salmantina, primer premio en el campeonato nacional de cejas y pestañas

La salmantina Laura Valdunciel, de Villares de la Reina, ha conseguido el premio en un campeonato nacional de cejas y pestañas: Lash and Brow Talent celebrado en Valencia.

Con solo un año y medio de experiencia, Laura ha conseguido el primer puesto en la categoría máster (para profesionales con más de un año de experiencia de lifting de pestañas (un tratamiento que produce un efecto máscara de pestañas).

"No pensaba que fuera a ganar, estoy que no me lo creo. Cada vez que lo cuento me sorprendo, me parece imposible. Competía con gente que tenía 10-15 años de experiencia. Me daban la enhorabuena y estaba casi avergonzada. Esto es un reconocimiento a todas las horas de trabajo", recuerda.

Laura lleva poco tiempo en el mundo de la estética porque es auxiliar de enfermería. Ha trabajado desde los 17 años en residencias de ancianos, pero, tras problemas médicos graves cuando daba a luz, tuvo que estar casi un año de baja. "Empecé a hacer cursos por no volverme loca y al año abrí mi propio centro en Burgo de Osma (Soria). Me cambió la vida".

En noviembre del próximo año deberá representar a España en el campeonato mundial, que se celebrará en Barcelona.