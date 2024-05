Era de novedades en el transporte público

Hay paradas donde la marquesina se queda muy pequeña a determinadas horas.

Poco a poco nuestro querido Ayuntamiento, es decir la concesionaria, aplica los compromisos de cambio en el transporte público de la ciudad. Hasta ahora con mucha calma. Si bien meses antes modificaron líneas para acercarlas al nuevo hospital, en febrero de 2022 publicitan un llamado Plan Director con novedades. La tan llamativa de la Línea 2 parecía más bien producto de algún alucinógeno, afortunadamente pronto corregida gracias a la vecindad afectada. Hasta 15 meses después no vio el asfalto los primeros cambios, las líneas 14 y 15 (con vehículos antes retirados).

De repente muchas paradas han sido "dotadas" de ceniceros. No se cómo interpretar los apoyos municipales a campañas contra el cáncer.

Este mes, tras la salida de boxes de los nuevos autobuses eléctricos, se aceleran esos cambios. Alargamientos de recorridos y nuevas paradas, y en el caso de la Línea 12 una vuelta a la lógica. De paso por fin llegan marquesinas a paradas nuevas (algunas con más de tres años), e incluso información, no toda actualizada (eso sería para nota). Todavía hay alguna farola cumpliendo además funciones de poste informativo. Todo llegará, confiemos, aunque sea a ese ritmo que presuponemos prejuiciosamente propio de territorios más tropicales.

Tabla de paradas por línea con sus correspondencias. No es posible averiguar el paso en tiempo real del autobús.

De momento alcanzan también a la web. El cambio es radical, no sé el motivo, pero en algún caso parece un esfuerzo un tanto baldío. La vieja no era una maravilla, pero sí fácil de usar e incluso intuitiva. En este caso intentan ampliar la información, pero a veces se acaba concluyendo para qué. Por ejemplo, en cada línea ofrecen varios recorridos con todas sus paradas y correspondencias con otras líneas, pero no intentes conocer ahí el tiempo real restante para la llegada del autobús.

Interesante ejercicio de horarios por paradas, estimativos.

Se han empeñado en relacionar todos los horarios de paso teóricos por cada parada, recordemos que se basan en frecuencias (10 minutos, 15, 20 y una a 30, las nocturnas cada hora), al menos avisan que son estimativos. Pero no señalan el cambio de frecuencia en la hora del bocadillo, tal vez ayudaría a explicar al usuario algunos saltos en momentos muy puntuales. No acabo de ver si este esfuerzo sirve de mucho, pero no voy a criticar el exceso de información cuando acostumbran a ser tan cicateros con ella.

Marquesina de Valladolid con el "nombre" de la parada y relación de las líneas que paran.

Me ha gustado lo de utilizar el listado de paradas en la información más útil, averiguar cuándo pasa en tiempo real el autobús por donde quieres cogerlo. Recordemos que llevo años pidiendo un nombre oficial en cada parada, lógicamente rotulado en la misma facilitando su conocimiento al usuario. Quizás pedir el uso de “nombres populares”, caso de Correos por ejemplo (¿de verdad el común de los mortales lo identifica con Gran Vía 25?), les resulte excesivo. Facilitar la ubicación con hitos urbanos sobresalientes. A pesar de su uso en la web, de momento siguen sin ser colocados en las paradas físicas.

Desplegable con las 363 paradas de toda la red donde averiguar el tiempo real de paso.

El problema surge cuando se abre un desplegable con 363 paradas donde encontrar la interesada. Antes se hacía por líneas primero, y en cada una aparecían todas las afectadas en los dos sentidos. El desplegable inicial era manejable, incluso algo ágil al ser más fácil averiguar la parada concernida. Juzgo interesante recuperar esto en la nueva web. Y quizás tampoco estaría mal colocar un calculador de itinerarios, con las correspondencias y tiempo de espera, como ocurre en otras ciudades.

Las nuevas marquesinas traen un saliente en la parte superior donde poner su identificación y las líneas que pasan. También hay mucho cristal utilizable.

Por fin han modernizado el mapa global. Pero echo de menos otros individualizados por líneas, mejor sobre el plano de la ciudad, y un gráfico de cada una. Hay webs que enlazan con un mapa interactivo. El resto no está mal, aunque no encuentro un apartado de avisos o noticias. Por no hablar del uso de las redes sociales para informar con rapidez, todavía a años luz de otras ciudades como el caso envidiable de Valladolid. Si, aparte de esto, se mejora y hace más rápido el sistema de gestión de las tarjetas, en especial las renovaciones, a lo mejor llagamos al siglo XXI más allá de las apariencias.

Auvasa pone en redes sociales muchos avisos de cambios o recordatorios.