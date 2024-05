El sábado 25, todos en Zamora por la Ruta de la Plata

El próximo sábado, 25 de mayo, la ciudad de Zamora acogerá a las 12:00 horas en su Plaza Mayor una concentración por la reapertura del ferrocarril Ruta de la Plata que se antoja numerosa. Un acto reivindicativo que ha sido impulsado conjuntamente por todas las asociaciones ferroviarias de León, Zamora, Salamanca y Extremadura, y que cuenta con el apoyo explícito del Ayuntamiento y la Diputación de Zamora, así como de la Cámara de Comercio.

Sin duda, se trata de un acto llamado a tener una notable importancia para la Ruta de la Plata, pues busca concentrar en la capital zamorana toda la fuerza social de las dos regiones (León y Extremadura) que vertebra este histórico corredor vital para todo el Oeste de España, que ahora mismo se encuentra desvertebrado por ferrocarril por encontrarse cerrada la Ruta de la Plata entre Plasencia y Astorga.

Y es que, ahora mismo, tras décadas cerrada, nos encontramos en un momento clave para la reapertura de esta vía férrea, pues la propia Unión Europea ha instado a la necesidad de volver a vertebrar el Oeste de España por tren a través de esta vía, si bien el llamamiento de Europa no está contando con el impulso deseado por el Gobierno de España, que está retrasando los plazos todo lo posible, no habiendo querido darle prioridad en los planes europeos de infraestructuras a su recuperación, que el Ministerio que dirige Óscar Puente ha decidido retrasar hasta 2050.

No parece, desde luego, demasiado interesado el Gobierno de España en reabrir la Ruta de la Plata, habida cuenta de esos prolongamientos de los plazos, que también ha dado para el estudio previo, que acabó sacando a licitación casi un año después de afirmar que estaba a punto de licitar, y dando un periodo de tiempo para su elaboración extremadamente amplio, lo que denota un deseo de prolongar en el tiempo la actual situación de cierre del corredor, hecho que se corroboraría en su rechazo a adelantar a 2035 o 2040 la reapertura, aplazándola hasta 2050, ganando con ello tiempo de cierre del corredor, o lo que es lo mismo, de que sigan perdiendo población y oportunidades la Región Leonesa y Extremadura.

Curiosamente, una de las voces más reivindicativas en el último año para la reapertura de la Ruta de la Plata ha sido el Partido Popular (PP), que llegó a defender en abril de 2024 en el Congreso la recuperación de este corredor ferroviario. Y lo hizo a pesar de que un año antes, en febrero de 2023, había rechazado en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) para instar al Gobierno de España precisamente a impulsar la reapertura del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata.

Como también rechazó previamente el PP, en los años del Gobierno de Rajoy, las enmiendas que UPL presentó en el Senado a través del senador Carles Mulet para que se hiciese el estudio previo necesario que permitiese la posterior reapertura de la Ruta de la Plata. Enmiendas que dejó de rechazar cuando cambió el color del Gobierno, pasando a rechazarlas el PSOE cuando se presentaron en el Senado gobernando ya Pedro Sánchez, aunque tras varios años han acabado licitando dicho estudio que rechazaban cuando lo pedía UPL en las instituciones.

Unas actitudes que hacen plantearse cuál es el nivel de compromiso de unos y de otros con la reapertura de la Ruta de la Plata, y si no responden las actitudes a usar el tema como arma arrojadiza por intereses partidistas, en vez de estar guiados por los intereses de este olvidado Oeste de España. En todo caso, esperemos que el cambio de actitud del PP en este aspecto haya llegado para quedarse y que no abandonen el barco de reivindicar la reapertura de la Ruta de la Plata si cambian las tornas en el Gobierno central.

Porque si hay algo claro, es que la reivindicación de volver a estar vertebrados por tren leoneses y extremeños debe ser algo transversal, que vaya más allá de las ideologías y partidos, y para ello son bienvenidos todos, los que siempre estuvieron, los que no estuvieron pero se han sumado más recientemente, y los que aún no se han sumado pero se les espera para hacer un frente común que plante cara al olvido de dos regiones hermanas como León y Extremadura, que no parecen estar nunca en la agenda política nacional.

De eso se trata la concentración por la Ruta de la Plata del sábado 25 en Zamora, de que a las 12:00 horas nos unamos en su Plaza Mayor gentes de Salamanca, Zamora, León y Cáceres para reivindicar que se nos devuelva la oportunidad de futuro que se nos robó con el cierre del eje ferroviario que nos vertebraba. Porque necesitamos estar comunicados por tren a norte y sur para tener una oportunidad ente la despoblación que sufrimos. Es hora de dar un golpe encima de la mesa por el futuro de nuestros territorios.