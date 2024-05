Emotiva ceremonia de fin de curso del Programa Interuniversitario de la Experiencia de la UPSA

El rector de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Santiago García-Jalón, ha presidido en la mañana de este viernes en el Aula Magna la ceremonia de Fin de Curso 2023-2024 del Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León-UPSA, a la que han asistido también la gerente Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Isabel Fernández Cambón; el concejal de Educación, Luis Sánchez Arévalo; la directora del Programa Interuniversitario de la Experiencia-UPSA, María Teresa Ramos Bernal; la coordinadora de la sede del Programa Interuniversitario de Valladolid-UPSA, Nieves Barahona Esteban; la rectora de la Universidad Santa Paula de San José de Costa Rica, Rocío Valverde Gallego, y el ex rector y profesor emérito de la UPSA, José Manuel Sánchez Caro, que pronunciará la última lección 'Siempre hay algo que hallar'.

En el curso que finaliza -Promoción 2021-2024- se han incorporado a sus aulas un total de 1.134 alumnos en las tres sedes, imponiéndose las bandas a 64 de los 79 estudiantes de este último año. En esta edición, han participado más de 70 profesores impartiendo clases en las materias obligatorias e itinerarios, así como en la variada oferta de actividades complementarias.

En este contexto, el rector ha comenzado sus palabras felicitando a los asistentes: “Su dedicación y compromiso con el proceso de aprendizaje a lo largo de estos años han dado sus frutos, y hoy estamos aquí para celebrar sus logros y perseverancia. Ustedes han demostrado que el deseo de aprender no tiene límites ni edad, y que el conocimiento es un camino que se recorre con pasión y determinación”. En esta misma línea, ha destacado que el Programa Interuniversitario de la Experiencia es “un proyecto extraordinario que refleja el compromiso de esta institución con la educación continua y el enriquecimiento personal a lo largo de toda la vida. Este Programa no solo ofrece conocimientos académicos, sino que también promueve el intercambio de experiencias, la reflexión y el diálogo intergeneracional”.

García Jalón ha concluido animándoles en este día de celebración a que sigan siendo curiosos, continúen en su búsqueda de respuestas a sus inquietudes y sean “agentes de cambio en nuestra sociedad. En nombre de la Universidad Pontificia de Salamanca, les felicito y les deseo ilusión y salud para seguir explorando, creciendo, evolucionando y compartiendo vida”.

Posteriormente, el ex rector de la UPSA, profesor emérito y conferenciante, José Manuel Sánchez-Caro, ha pronunciado la ponencia 'Siempre hay algo por hallar'. Con sus palabras, ha recordado, en esta misma Aula, la inauguración del primer curso del antiguamente llamado Programa de la Experiencia. “Eran momentos decisivos, ya que se ponía en marcha un programa que no sabíamos bien cómo iba a funcionar. No queríamos que fuese una actividad cultural más para los mayores, sino una verdadera experiencia universitaria, así como una oportunidad para brindar un espacio de reflexión. Este programa tenía como objetivo abrir las aulas universitarias y que las personas mayores descubriesen por sí mismos que la sociedad existente era fruto de su esfuerzo y trabajo”, ha señalado Sánchez-Caro.

En esta misma línea, el profesor emérito de la UPSA ha indicado que en el repaso de lo que es hoy aquella iniciativa, “descubro con gozo que, entre todos, hemos logrado que la Universidad de la Experiencia se vea más joven que nunca con la madurez que dan los 30 años de una espléndida juventud. Hoy vuelvo a tener delante a quienes, siempre con ilusión, intentan revivir o descubrir por primera vez el carácter universitario del pasado”.

Su intervención ha concluido con tres testimonios de nuestra literatura para señalar que “nunca se es viejo para iniciar derroteros nuevos. No hacen falta títulos de postín, solo hace falta un poquito de trabajo y esfuerzo para ir a clase de la Universidad de la Experiencia. El camino no debe acabar aquí; acabáis un curso, pero en él habéis aprendido que hay muchas cosas por conocer”. Hay que mencionar que Sánchez Caro, además, fue el impulsor en 1993, junto a la profesora de la Facultad de Educación María Adoración Holgado Sánchez, de este programa universitario, modelo y ejemplo que han seguido en muchas universidades españolas.

Los alumnos delegados de tercer curso de la sede de Salamanca (Promoción 2021-2024) Magdalena Montero Márquez y Francisco Blanco Jarrín han pronunciado un discurso en nombre de sus compañeros en un día de “profunda emoción, cargado de un sentido de logro y gratitud. Hemos compartido conocimiento y hemos entablado amistades que nos acompañarán durante mucho tiempo. Somos una promoción especial, agradecida y valiente que hemos demostrado que nunca es tarde para seguir creciendo. Hemos descubierto el poder de una educación permanente y nos llevamos el espíritu de superación que nos ha unido”.

A continuación, el alumno-delegado de tercer curso de la sede de Valladolid (Promoción 2021-2024), José María Herrero Pedrosa, ha señalado en el discurso de representación de los estudiantes de su grupo que “tal vez lo más emocionante de estos años haya sido poner un comienzo, para muchos de nosotros, nuevo. Cuando el clima es agradable, el tiempo no existe. Quiero mostrar mi agradecimiento a los compañeros de Valladolid por haber sido capaces de respetar nuestras diferencias”.

Tras las palabras de Herrero, la alumna del Diploma de Calidad de Vida y Desarrollo Humano de la Universidad de Santa Paula de San José de Costa Rica Ligia Arroyo Carmona ha constatado que “nos vamos a llevar de aquí un sinfín de conocimientos porque nos enseñaron a conocer los tesoros que tienen en Salamanca. Los ocho meses de asistencia al Diploma han sido meses de felicidad, de vida, de compartir y de ver que sí podíamos, a nuestra edad, aprender. Nos vamos muy agradecidos por el recibimiento que nos han brindado”.

Por su parte, la directora del Programa Interuniversitario de Castilla y León-UPSA, María Teresa Ramos Bernal, ha recordado el perfil de la precursora del Programa, Adoración Holgado Sánchez, y su llamada para incorporarla a su iniciativa en 1994. Ramos ha tenido también un recuerdo especial para dos alumnas -Mercedes Raboso García, perteneciente a la primera promoción, y Visitación Macías Manzano, que recientemente ha cumplido 100 años- reconociendo que suponen “un ejemplo de solidaridad, aprendizaje y vida”.

Para la rectora de la Universidad de Santa Paula de San José de Costa Rica, Rocío Valverde Gallego, este acto supone un momento “muy especial que estaba esperando desde hacía muchos años. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible este intercambio y destacar que, todos los aquí presentes, han vencido esa barrera de no seguir aprendiendo o no querer salir de casa. […] Mi Universidad tiene una misión muy clara: ayudar a las personas, de ahí que hace ocho meses surgiera el Diploma de Calidad de Vida y Desarrollo Humano que allí impartimos”.

El concejal de Educación, Luis Sánchez Arévalo, ha remarcado que “la edad no es un impedimento para seguir aprendiendo. Las instituciones vamos a seguir trabajando para hacer realidad iniciativas y actividades como esta. Tenéis conocimiento, sabiduría y experiencia y nuestra tarea es inculcar a los jóvenes el respeto que se merecen nuestros mayores para recordarles que, gracias a su esfuerzo y trabajo, tenemos la sociedad de bienestar de ahora”.

Por último, la gerente Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Isabel Fernández Cambón, ha puesto valor la importancia de este tipo de actos, ritos y conmemoraciones: “Hoy celebramos sus 30 años que demuestran el poder del esfuerzo y la cohesión. Hace tres décadas se dio respuesta a personas que no tuvieron la oportunidad de acceder a la universidad -era un programa de envejecimiento activo-, pero hoy los perfiles también han evolucionado y es un programa integral que permita aprovechar al máximo toda la experiencia. Enhorabuena por vuestro deseo de aprendizaje constante”.

XXX Aniversario del Programa Interuniversitario de la Experiencia-UPSA

La ceremonia supone un hito en las conmemoraciones del XXX Aniversario del inicio del Programa, denominado en 1993 como Universidad de la Experiencia. La iniciativa fue pionera no solo en Castilla y León, sino también a nivel nacional, suponiendo un reto de innovación educativa, en el que comenzaron 60 alumnos y por el que han pasado más de 7.500 alumnos.

A lo largo de tres décadas, se han creado las asociaciones de alumnos del Programa, la Federación Regional de Asociaciones de Alumnos, cursos intergeneracionales, talleres, debates, una revista digital denominada Somos Experiencia e intercambios nacionales e internacionales, como el que ha tenido lugar esta última semana con la Universidad de Santa Paula de San José de Costa Rica y que finaliza hoy su estancia en Salamanca. Además, en 2018, se creó la Cátedra Adoración Holgado para proyectos de investigación en honor a su fundadora.

Por último, en el acto ha tenido un reconocimiento especial a dos alumnas con una trayectoria significativa, ejemplo de la estrecha vinculación de sus estudiantes a este tipo de enseñanza. Por un lado, Mercedes Raboso García, que ha recibido la ovación del público y de toda la comunidad universitaria por ser alumna de la primera promoción (1993-1994) y llevar implicada en el Programa más de 30 años. Y, por otra parte, la alumna Visitación Macías Manzano, que ha cumplido 100 años y que inició sus estudios en el año 1997-1998.