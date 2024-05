Jehu quiere seguir: "Desgasta mucho el Salamanca UDS, pero siempre vas a preferir esta presión que estar sentado en tu casa"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a la prensa local en la víspera del debut en el playoff.

Playoff: "Llegamos bien, contentos y motivados porque hay muchas ganas. También hambre y madurez por lo que nos jugamos. Siempre nos jugamos cosas y hemos rotado. A todos nos ha pasado lo mismo y en la última no nos jugábamos mucho".

Físico: "Estamos bien y en buena forma, con energía y con lo que se necesita. Siempre hay un plus y es un escenario de presión".

Tocados: "Amaro y Gustavo están con molestias, pero esperaremos hasta el último minuto. Podrían llegar bien y debemos ser conscientes que hay un partido. Javi Navas está lesionado y tardará un poco más. Él no va a llegar mañana, lo suyo es más gordo. Es complicado y hay periodos lentos o rápidos. Veo complicado que pueda llegar a la siguiente semana y lo más normal es que esté en la siguiente ronda".

Astorga: "Todos son igual de peligrosos y es un playoff muy parejo. Cada uno tiene argumentos para ver como un rival complicado. Es el mismo Astorga en el sentido práctico y táctico".

Favorito en CyL: "El Salamanca siempre ha sido el favorito y así lo he manejado, pero tenemos respeto por el resto de rivales. Perdimos en Astorga y vamos con humildad. ¿50-50? No. Con el empate nos vale en la prórroga y hay una mínima ventaja, igual que cerrar en casa. Es de 55-45 o 51-49, no 80-20. Queremos ir a ganar y vamos a ser agresivos. No escatimaremos en esfuerzos y si piensas en empatar, pierdes".

Cantera: "No me preocupa el fondo de armario y tenemos mucha calidad, igual que los jóvenes. En Tercera RFEF y la mayoría de las plantillas en cuanto a onces son iguales. Interesa el fin de semana ahora. Seguramente viajemos todos".

Presión por ascender: "Seguramente en esta porque he iniciado el proyecto y tengo más presión. Hemos sido más regulares en la segunda vuelta, pero en la primera perdimos poco. Desde la Copa ya querían que nos fuéramos".

Martín Galván: "Seguirá en la rehabilitación tal y como la está llevando, esperando que la temporada que viene pueda arrancar en buena forma. No sé si se irá a México y continuará aquí con la rehabilitación tanto dentro como fuera del club".

Manuel Lovato: "No sé si vendrá a Astorga. Prefiero hablar con Manuel el día del ascenso. Le conozco desde hace mucho tiempo. ¿Si asciendo quiero seguir? Quiero ganar al Astorga. No sé si ha hablado con la plantilla. Lovato es el dueño y él manda. Desgasta mucho el Salamanca y siempre vas a preferir esta presión que estar sentado en tu casa. Da más gusto venir al Helmántico con 15.000 personas que estar en casa sin afición o en un club menos importante a menos de los que han ganado mucho dinero".