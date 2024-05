Dani Ponz y su futuro en Unionistas: "Rubén y mi agencia me han sacado de la ecuación, por lo que me dicen que me dedique a ganar"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha comparecido en rueda de prensa en la previa de su cita con el Rayo Majadahonda.

Final: "Lo hemos preparado a conciencia y es un partido muy importante para la historia del club. Lo veremos en efemérides con los años y es una final al ser puntos muy valiosos para conseguir la plaza. No sé si ganando nos aseguramos la Copa, pero hay que conseguirlos. No quiero saber otros resultados de partidos salvo que haya una situación que debamos saberlo. Espero que ni los jugadores ni yo lo sepamos".

Bajas: "Villar está sancionado y Planas tiene una rotura en el sóleo, mientras que vamos recuperando a Rastrojo y Nespral ha estado bien con el grupo".

Rayo: "Nosotros hemos intentado fichar muchos jugadores del Majadahonda y no hemos podido traer a ninguno de ellos. Tiene calidad y no llevamos confianza en que será fácil".

Nota: "Nuestra temporada es de notable, el sobresaliente sería un playoff o un ascenso dependiendo del tipo de equipo que seas".

Futuro: "A falta de 24 horas sí que no voy a capitalizar la atención en mí, lo hago por los jugadores y la afición porque no procede. Hemos pasado a un segundo plano por el lío que se montó por el desgaste de lo que pasó. Rubén y mi agencia me han sacado de la ecuación, por lo que me dicen que me dedique a ganar estos dos partidos que faltan".