"La USAL debe condenar, sin paliativos, los actos de genocidio que se están cometiendo con la población de Gaza"

Tras el inicio de la acampada de estudiantes en el Campus Unamuno con el fin de apoyar a Palestina, ante el conflicto con Israel, la Universidad de Salamanca no se ha pronunciado oficialmente sobre esta iniciativa. Sin embargo, uno de los profesores de la Facultad de Derecho, Julio Fernández, que también es presidente de la Asociación Salamanca Memoria y Justicia, ha atendido la llamada de SALAMANCA AL DÍA para reflexionar sobre esta iniciativa de universitarios y las reivindicaciones de los mismos.

¿Qué opinión le merece esa movilización en el campus Unamuno? Han sido los primeros universitarios de CyL en hacerlo.

Me parece muy bien. Creo que los universitarios salmantinos, aunque tarde, han comenzado a responder a las atrocidades que está cometiendo Israel, con actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad sobre la población civil de Gaza. Es un acto indiscriminado, porque lo que el Estado de Israel está haciendo con la población de Gaza, con la población de Palestina es intentar destruir la población de Gaza.

Creo que la Usal debería haberse movido antes, en la línea de otras universidades españolas y de otras latitudes, europeas y americanas..

¿Recuerda otras movilizaciones similares en el ámbito de la USAL?

Pues sí, recuerdo manifestaciones y protestas generalizadas con motivo de la guerra de Irak en 2003. Recuerdo perfectamente un Congreso de Alumnos de Derecho Penal, de los que organizábamos en Salamanca, concretamente el de 2003, que los más de 2.000 inscritos se manifestaron los tres días del Congreso y en una de las mesas en la Sala Mayor del Palacio de Congresos los alumnos gritaron varias veces el NO A LA GUERRA.

Denuncian la complicidad del Gobierno de España con el estado de Israel, y piden una ruptura total de relaciones. ¿Qué le parece?

Bueno, creo que la política internacional tiene que ser de cooperación, pero eso no quita que se denuncien las atrocidades que se están cometiendo por parte del Estado de Israel. Tambien, como es lógico, se condenaron los ataques de Hamás, que es un grupo terrorista. No obstante, la respuesta de Israel no ha sido proporcionada, ni congruente, ni adecuada. Ya que nunca está justificado, ante un ataque terrorista, intentar acabar con la población civil de Gaza. En general no estoy de acuerdo con las rupturas de relaciones diplomáticas, pero sí de presionar, a través de la ONU, para que Israel deje de hostigar a la población Palestina y que se llegue a un acuerdo para reconocer al Estado de Palestina. Es urgente y necesario.

También cuestionan el comunicado que sacó el otro día la USAL explicando que no tenía relaciones ni con las universidades israelíes ni con las palestinas. Según estos estudiantes de ese modo “se está comparando al opresor con el oprimido, al que está convirtiendo una masacre con la población que están asesinando, poniéndolas en un mismo plano”. ¿Está de acuerdo?

Sobre las relaciones con las universidades de Israel y el comunicado de la Usal de que no tenía relaciones ni con las de israel ni con las palestinas, me remito aquí al comunicado emitido por la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades españolas, de que las universidades españolas romperán relaciones con las de Israel que no se comprometan con la paz. Además, la CRUE rechaza tajantemente la intervención de las tropas de Israel en la franja de Gaza, también los secuestros y atados de Hamás, pero, se comprometen a revisar y en su caso a suspender los acuerdos de colaboración con las universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario.

¿Echa de menos una postura más contundente por parte de la USAL? ¿Cree que la ausencia del rector electo, a la espera de los trámites que permitan su toma de posesión, ha influido en ello?

Sí, echo de menos una postura más contundente de la USAL. Creo que nuestro Estudio debe liderar las justas reivindicaciones de la población Palestina y condenar, sin paliativos, los actos de genocidio y los crimenes de lesa humanidad que se están cometiendo con la población de Gaza.

Puede ser que ante la no toma de posesión aún del nuevo Rector, sea un motivo. Creo que el nuevo equipo rectoral debe ser contundente en este asunto, como lo está siendo la CRUE.

En otros países ha habido detenciones de universitarios por este tipo de movilizaciones, ¿cree que sucederá lo mismo en España?

Creo que el derecho a la protesta no debe ser motivo de detenciones de universitarios, en ningún caso, debe prevalecer la libertad de expresión y reivindicación de lo que exige la normativa de derecho internacional humanitario. Cuestión diferente sería que se provocaran daños y desórdenes relevantes, que no creo. Se debe respetar la libertad de expresión, reunión y manifestación.

Finalmente, ¿cómo cree que va a acabar el conflicto entre Israel y Palestina? ¿Será una brecha que quiebre la estabilidad internacional y no solo en el Oriente Medio?

Me gustaría que el conflicto terminara inmediatamente, que Israel dejara de atacar a la población de Gaza y que se reconociera internacionalmente el Estado de Palestina. No obstante, las autoridades de Israel deberían ser juzgadas y condenadas por el Tribunal Penal Internacional por delitos de genocidio y de lesa humanidad. De no acabar así, puede ser un conflicto eterno que traerá consecuencias funestas para la humanidad en su conjunto. Por tanto, hay que parar esto, hay que movilizarse y denunciar la barbarie que se está cometiendo.