Jon Rojo y la Copa del Rey en Unionistas: "Somos conscientes de que lo tenemos en la mano y no se nos puede escapar"

Jon Rojo, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad de su equipo.

Sensaciones: "Son positivas y creo que estamos acabando la temporada en nuestro mejor momento, por lo que trataremos de alargarlo".

Copa del Rey: "Somos conscientes de que lo tenemos en la mano y depende de nosotros. No se nos puede escapar y hay que hacer un último esfuerzo para sellarlo este fin de semana. Es inevitable pensar que si hubiera llegado este buen momento un poco antes, igual podíamos aspirar a más... pero no debemos arrepentirnos de nada".

Rayo Majadahonda: "Debemos de no mirar más allá y certificar la Copa en este partido. Ellos están en mala situación, pero no hay que relajarse porque no tienen presión y nada que perder. Puede ser peligroso y tocará competir".

Ponz y Llácer: "Lo del míster lo vivimos con naturalidad y se crean más movimientos fuera que dentro del vestuario, aunque no ha cambiado nada en el día a día. Dani (Llácer) es una persona capacitada para ser primero y va de la mano del entrenador siempre".

Ekaitz: "Tuve un inicio no del todo bueno y la lesión se sumó a la falta de minutos, por lo que no fueron los mejores momentos. En la segunda vuelta me he vuelto a sentir importante".

Renovar: "No he tenido esa llamada de Rubén, aunque estoy contento y valorado. Espero acabar bien estos dos partidos y puedo alcanzar los 100 en esta recta final. Luego ya veremos...".