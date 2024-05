Carta a Vega, mi lectora más joven...

Hoy, me van a perdonar que el “charro de dos orillas” quede en familia. Mi sobrina Vega acaba de leer un poema mío en el cole y se me ha ocurrido animarla a escribir… O sea, a leer.

Hola, Vega:

Como parece que eres mi “representante” en el cole –muchas gracias, sobrina– se me ha ocurrido animarte no solo a que leas más poemas, míos y de más gente… también a que escribas… Claro, para escribir, ya verás, lo primero es leer, leer mucho, de todo, todo el rato.

Si lees, si tus amigos leen, es fácil que más de una… y uno, se anime a contar cosas… o a inventárselas… O un poco de cada. Y eso es escribir.

Ya te digo, lo que uno nunca deja de hacer es leer, te lo aseguro… ¿Qué leer?, pues de todo, porque unos libros llevan a otros; si te gustó mi poema, lee más, de otros escritores –Gloria Fuertes, por ejemplo, a la que me suena que ya has leído–; pero además de leer, cuéntalo… No digo que lo escribas, que también, pero cuéntalo, para que otros se animen a leer lo que te gusta a ti… y te animen a leer lo que les gusta a ellos; es como con la tele, como con los dibujos, los vídeos, igual…

Eso sí, que te vean leyendo, Vega; empezando por Irene, tu hermana, pero siguiendo por todos: amigos, papás, abuelos… Si te ven leer, verás cómo se animan a hacerlo y ya, solo con eso, habrás hecho algo bueno, ya ves qué fácil.

Porque un escritor, una escritora, ya te digo que, en primer lugar es un lector, una lectora… Incluso, los escritores a veces escriben sobre leer… y sobre escribir, como estoy haciendo yo ahora.

Ya verás qué bonito se siente cuando uno siente y lo escribe, lo pone en un papel… Es como cuando tú estabas copiando mi poema del libro, pero más.

Y todavía más bonito será cuando alguien lo lea… empezando por vosotros, en la clase; ya verás qué bonito cuando leas algo que has escrito tú y tus amigos pongan cara de sorpresa, te digan algo, se animen a escribir ellos.

Ya me contarás.

Un beso, Vega.

