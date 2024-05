Activas las inspecciones para comprobar la limpieza de solares, con multas de hasta 750 euros para quienes incumplan la ordenanza

El Ayuntamiento de Peñaranda mantiene en marcha la nueva ordenanza que fija la regulación de limpieza de solares en la ciudad, que establecía como fecha límite para llevar a cabo estos trabajos por parte de los dueños el pasado 1 de mayo.

Una vez finalizado el plazo, es la Policía Local quién se encarga de realizar las primeras inspecciones para comprobar el cumplimiento de la normativa, algo que, en su primer proceso, ya ha comprobado como algunos de estos espacios no han sido limpiados y desbrozados, lo que puede suponer el inicio de un expediente que, tal y como recoge el texto, puede acarrear multas de hasta 750 euros en caso de no llevarse a cabo, por lo que se insta a quienes no lo hicieran a dar solución a la esta situación irregular.