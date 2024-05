A la venta entradas por 2 euros para espectáculos del Fácyl en el Teatro Liceo

El Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, Fácyl 2024, ha puesto a la venta las entradas para los espectáculos de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León y el teatral 'Las Hormigas' de los portugueses Chapitó, que podrán disfrutarse en el Teatro Liceo de Salamanca los días 13 y 15 de junio. Cada localidad se vende por solo 2 euros.

Según han informado fuentes del festival, la Gala del Taller Coreográfico de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León será el jueves 13 de junio a las 21.00 horas en el Teatro Liceo de Salamanca.

"Deleitarse con cada movimiento y emocionar al espectador con el maravilloso lenguaje de la danza, es sentir ilusión, sensibilidad, rigor, tesón, pero sobre todo pasión", han señalado las mismas fuentes, que consideran que "adentrarse en este espectáculo de danza, es descubrir el trabajo bien hecho, la excelencia artística expresada a través de alumnas a punto de emprender sus carreras profesionales en las diferentes disciplinas artísticas, danza clásica y danza española".

Las Coreografías, cuatro piezas "con un sello de identidad propia, han sido concebidas y creadas por coreógrafos de talla internacional dentro del marco artístico actual". Se trata, han insistido, "de un espectáculo lleno de vida, rico en matices, cuidando cada detalle y concebido para hacer vibrar al espectador".

Cuatro piezas diferentes, pero con un objetivo común como es, a juicio del festival, "emocionar a través de la belleza y la elegancia de la danza", y que serán interpretadas por las alumnas de 5º y 6º de Enseñanzas Profesionales de ambas especialidades.

Se mostrarán 'Virgo', de Antonio Ruz con música de Hildegard Von Bringen; 'Reflejos', de Antonio Pérez con música de J.S. Bach y Vivaldi; 'Left to be seen', de Craig Davidson con música de J.S. Bach; y 'Charras Ramajeras'; de Arantxa Carmona con música de Carlos Beceiro, Rafael Jiménez, La Nati, y Antonio Maya, grabada por José Manuel Castro.

'Las Hormigas', comedia con mensaje

'Las Hormigas', de la compañía portuguesa Chapitô se representará el sábado 15 de junio a las 21.00 horas en el Teatro Liceo. Se trata de una compañía que fue creada en 1996 y que, según el comunicado, "valora la comedia por su poder de cuestionar todos los aspectos de la realidad física y social".

Desde su fundación ha creado espectáculos multidisciplinares basados en el trabajo físico del actor en un proceso colectivo y en constante cambio, que invitan a la imaginación del público y que están estrechamente relacionados con él.

"Se comunica, esencialmente, a través del gesto y la imagen, rompiendo barreras lingüísticas y afirmando su vocación universal, que le permite una relación muy estrecha con los espectadores y que se traduce en una itinerancia nacional e internacional", han añadido.

Desde su formación, la Companhia do Chapitô ha producido 36 creaciones originales, presentadas en más de 300 escenarios en Portugal y en todo el mundo tales como Alemania, Argentina, Brasil, Cabo Verde, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Irán, Italia, Noruega, Rusia, Suecia y Uruguay.

Las entradas para ambos espectáculos, al precio de 2 euros cada uno, podrán conseguirse en las taquillas del Teatro Liceo y a través de la página web www.ciudaddecultura.org.