Comienza la acampada de los estudiantes en el Campus Unamuno en apoyo a Palestina: "Pedimos acciones reales"

Estudiantes universitarios de Salamanca han comenzado este miércoles, 15 de mayo, la acampada en apoyo a Palestina, como consecuencia de la guerra que se vive entre este país e Israel. Una acampada que ha comenzado con la instalación de las primeras tiendas de campaña en el césped y que espera la llegada de cientos de universitarios a lo largo de las próximas horas.

Sin fecha de finalización y con comida y mantas que están recibiendo, las organizadoras de esta acampada (que siguen el modelo de otras que ya se está realizando en otros lugares de España y del mundo) han destacado que en torno a las 16:00 horas de este miércoles se celebrará una asamblea para seguir organizando la acción.

“Los planteamientos por los que realizamos esta acampada son los mismos que se están planteando por todo el estado. Por un lado y dirigido al gobierno del estado, denunciar su complicidad con el estado de Israel, pidiendo una ruptura total de relaciones y que no se queden en palabras vacías mientras debate en sí reconocer a un estado que en 15 días van a haber masacrado a toda su población, sino que pedimos acciones reales”, señala Aida Maside, una de las organizadoras.

Por otro lado, respecto a la universidad y tras "el comunicado que sacaron el otro día explicando que no tenía relaciones ni con las universidades israelíes ni con las palestinas, entendemos que se está comparando al opresor con el oprimido, al que está convirtiendo una masacre con la población que están asesinando poniéndolas en un mismo plano. Por otro lado, que tampoco es cierto no tener convenios de investigación, convenios directos, la universidad israelí no quita que se tengan convenios con el banco Santander como todas las universidades de España”, ha añadido.

En lo que respecta a la “importancia” de la movilización por parte de los estudiantes, Coral Bullón, otra de las organizadoras, ha expresado que es necesaria esta movilización porque “nos parece que somos un factor clave en todo el núcleo político que puede haber. No somos solo estudiantes pasivos, sino que también ejercemos un poder y un espacio en el que tenemos que reivindicar todo esto no podemos dejarnos atrás en toda esta masacre que se está haciendo”.

Sin fecha límite, los estudiantes que acamparán en el campus han organizado el visionado de documentales, zonas de estudio, comidas y cenas populares con el apoyo de personas que le han llevado suministros, etc. “Mucha gente que no puede acampar nos está mostrando su apoyo de otras maneras”, destacan.