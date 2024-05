Beneficios de un consultor seo freelance para una tienda online

Un autónomo especializado en consultoría SEO te dará visibilidad, te posicionará mejor y hará que recibas no solo más tráfico, sino un mejor tráfico

Cuando una compañía monta una tienda online, suele recurrir a agencias especializadas en la materia. Es lo más habitual, dado que además las agencias suelen publicitarse y tener una fuerte presencia en internet que las hace destacar. Sin embargo, cada vez hay más PYMES y hasta grandes negocios que están optando por otro camino, buscando a autónomos especializados en este ámbito para que les ayuden a llevar adelante su e-commerce.

¿Y por qué buscar por ejemplo a un consultor seo ecommerce especializado que trabaje por cuenta propia, en lugar de un equipo? Lo cierto es que hay varias razones, y de peso, que están provocando esta tendencia, y aquí vamos a ver las más importantes. Si tienes un e-commerce, te adelantamos que querrás contar con estos profesionales individuales trabajando en tu proyecto.

Principales ventajas de un consultor SEO independiente para tu tienda online

La primera ventaja, y probablemente la más importante de todas, es la comunicación. Con un consultor SEO independiente es mucho más directa y clara, ya que no hay que pasar por intermediarios, ni departamentos adicionales. Puedes hablar directamente para explicar qué pasa con tu negocio y qué necesitas, y eso se traduce en otro punto muy positivo: tendrás una atención plena y totalmente personalizada. El profesional se adapta por completo a las necesidades de tu tienda online para darle exactamtente lo que le pides. Se volcará por completo con el proyecto, ahondando en el sector, la competencia y los objetivos que tengas.

Además, este tipo de profesional puede complementar su perfil cubriendo otras ramas técnicas que las agencias especializadas no abarcan. Sin ir más lejos, puedes tener a tu disposición a un consultor SEO que también cubra aspectos técnicos gracias a contar con una amplia formación en programación, algo que resulta ideal, ya que supone tener soporte y apoyo especializado en la mayoría de CMS, incluyendo Magento y otros nombres conocidos. No importa cuál use tu tienda, tendrás a alguien capaz de abordar todo lo que necesitas a nivel de contenidos, técnico y en todos los frentes relacionados con el posicionamiento orgánico en buscadores.

Y es que la flexibilidad de los expertos es algo que también destaca enormemente. Son perfiles que siempre están formándose y aprendiendo, descubriendo las nuevas tendencias del sector y adaptándose a ellas con mucha más rapidez que las empresas, lo que les permite trazar estrategias más eficientes e innovadoras que traigan mejores resultados. En definitiva, les permite darle a tu tienda online el impulso que se merece.

Un autónomo especializado en consultoría SEO te dará visibilidad, te posicionará mejor y hará que recibas no solo más tráfico, sino un mejor tráfico. Es decir, tu tienda online recibirá más visitas de personas interesadas en comprar lo que ofreces, lo que traerá consigo un mayor ratio de conversiones y, en definitiva, más ventas que impulsarán el negocio. Contarás con experiencia, profesionalidad, flexibilidad y plena atención. En definitiva, tendrás a tu disposición el servicio que necesitas para impulsar tu negocio en internet y desmarcarte frente a la competencia.