Amaro, al margen con el Salamanca UDS sobre el césped del Helmántico en el primer entrenamiento para el playoff

Amaro ha estado al margen con el Salamanca UDS sobre el césped del Helmántico en el primer entrenamiento para el playoff. De este modo, el capitán se irá probando a lo largo de la semana para ver si puede estar disponible para la cita del sábado en La Eragudina.

Por otro lado, Javi Navas, que no será de la partida para Jehu Chiapas en este fin de semana por su lesión, no se ha dejado ver por el terreno de juego. Todo ello en un día en el que estaba previsto que la sesión se llevase a cabo en el Tori, pero finalmente ha sido en el interior del estadio con un Martín Galván que sigue en España. Entre tanto, Espina ha parecido notarse OK.

En otro orden de cosas, la actualidad del club ha estado marcada por la reunión en el Helmántico entre el grupo liderado por Fede Blázquez y Manuel Lovato ante el posible cambio de gestión a final de temporada, tal y como ha adelantado SALAMANCArtv AL DÍA.