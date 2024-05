Nacho Martínez decide no continuar como entrenador del Perfumerías Avenida

El entrenador del primer equipo del CB Perfumerías Avenida, Nacho Martínez, no seguirá siendo técnico del conjunto salmantino en la próxima campaña 24-25. El madrileño ha comunicado al club azulón su decisión de separar sus caminos una vez concluida esta campaña en la que Nacho llegó el pasado mes de enero, en un complicado momento de resultados para el primer equipo.

En una carta abierta de agradecimiento, Nacho ha querido despedirse así del CB Avenida y de su afición: “Quiero agradecer a todas las personas que trabajan en este club su implicación y compromiso conmigo desde que llegué, me han hecho sentir muy cómodo siempre. A todo el Staff: Fisios (Rocio y Aio), Servicio Médico (Carlos y Jorge), Preparadora Física (Mavi), Jefe de Comunicación (Germán), Entrenadores (Pablo y Raquel)… muchísimas gracias por el trabajo incansable cada semana y gran demostración de lo que es un Equipo de Trabajo. Gracias a los que mantienen con Pasión e ímpetu este proyecto cada año (Jorge Recio y Familia), Gracias por vuestro interés y confianza, me habéis tratado increíble y me habéis mostrado el nivel alto de confianza que un entrenador necesita para trabajar de manera tranquila. Gracias a los medios por el seguimiento y atención a este Club y este equipo; críticos, pero a la vez entendiendo que todos debemos empujar en la misma dirección para ayudar a mantener la grandeza de este Club. He dejado para el final a la que, para mí, ha sido fundamental en la trayectoria del equipo hasta la Final: la Marea Azul. Vuestro apoyo incondicional ha supuesto el poder coger aire cada vez e impulsarnos hacia el siguiente objetivo. Sin vosotros, no habría sido posible. GRACIAS “MAREA AZUL”, he vivido momentos que nunca olvidaré y he sentido el cariño de la gente siempre, muchísimas gracias de corazón, lástima no haberos dado el premio que os merecéis. El camino ha sido duro, momentos difíciles con lesiones inesperadas o recuperaciones que no llegaban a tiempo, pero todo el mundo ha mirado de manera positiva lo que teníamos delante sin quejarse. Dije que venía hasta final de temporada y eso es lo que haré. Sin duda, haber formado parte del mejor Club en la historia del Baloncesto Femenino es toda una satisfacción y alegría. Me marcho tranquilo y con la sensación del trabajo hecho, hemos llegado hasta el límite de nuestras fuerzas y hay que estar orgulloso de ello. Orgullo por este grupo de jugadoras que cada día lo han dado todo y han intentado mejorar para seguir ofreciendo lo mejor a este Club y afición. Suerte y éxitos siempre, nos veremos en algún momento seguro. Ya soy uno más de Avenida. Gracias”.

Del mismo modo, el club quiere agradecer profundamente el trabajo y dedicación de Nacho Martínez en estos meses. Asumió una tarea complicada, en un momento nada sencillo y junto a él, el primer equipo consiguió clasificarse entre los ocho mejores de Europa una vez más, firmando una racha de trece victorias consecutivas en LFEndesa que sirvieron para ser campeonas de liga regular y asegurar plaza de Euroliga para el próximo año, además de alcanzar el subcampeonato de la competición.