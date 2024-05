"Me hace ilusión presentar mi novela en Salamanca porque aquí fue donde Hernán Cortés inició sus estudios y es un foco de cultura"

Tony Gratacós es licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra. Su posterior formación académica en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) le permitió adentrarse en el sector audiovisual, donde ha ocupado puestos de responsabilidad en Antena 3 TV, y en The Walt Disney Company, participando en el lanzamiento de Disney Channel en España y Portugal como director de Programación y Producción. Nadie lo sabe (Destino, 2022) fue su primera novela y este 2024 ha publicado su última novela ‘Todos sabrán mi nombre’.

Precisamente es esta novela la que le ha traído esta semana a Salamanca a presentar en los diferentes medios de comunicación este nuevo libro. El autor, habla para SALAMANCArtv AL DÍA.

¿Qué se va a encontrar el lector entre esas páginas de ‘Todos sabrán mi nombre’?

El lector que abra las páginas de ‘Todos sabrán mi nombre’ está a punto de poner en marcha una poderosa máquina del tiempo que le llevará al corazón del Tenochtitlán de hace 500 años, cuando Hernán Cortés acaba de conquistar aquellas tierras. A través de las páginas, de la mano del cronista Diego de Soto, conocerá al conquistador y tendrá que decidir si se trata de un dios o de un diablo. Muy importante tomar una decisión al respecto porque de ello dependerá la vida del cronista y del lector.

De esta novela se dice que “se trata de una apasionante aventura en búsqueda de la verdad que puede destruir un imperio”. ¿Así lo consideras?

La verdad resulta siempre tan poderosa que tiene la capacidad de derribar imperios, mitos y prejuicios. En la novela, el tesoro de Moctezuma que perdieron los españoles durante la famosa Noche Triste se va a convertir en una verdad capaz de derribar a un imperio. No puedo decir más por el bien del lector, a quien no deseo destriparle la lectura de una historia apasionante.

¿Cómo definirías al protagonista Hernán Cortés?

Hernán Cortés era un hombre que no dejaba a nadie indiferente. Su capacidad de seducción era tan impresionante que te sentías formando parte de su círculo antes de saber incluso si se trataba de un dios o de un diablo. Y depende de los hechos que consideremos, podemos verlo desde una u otra perspectiva. Por ejemplo, el primer hospital que se fundó en ella continente americano es el actual hospital de Jesús, en México D.F., fundado por Cortés con orden expresa de que se atendiera por igual a castellanos y naturales. Este hueco convierte a Cortés en un dios. Pero si consideramos las acusaciones que recibió por parte de otros conquistadores de haber asesinado a su esposa, lo contemplaremos como a un diablo. Lo importante es que después de conocer a Hernán Cortés a través de las páginas de Todos sabrán mi nombre, el lector se forje su propia opinión.

¿Por qué tu interés de presentar el libro en Salamanca?

Me hace muchísima ilusión venir hasta Salamanca a hablar de ‘Todos sabrán mi nombre’ porque nadie puede olvidar que fue en esta ciudad, foco de cultura y centro del conocimiento, donde Hernán Cortés inició sus estudios. El dato del Cortés estudiante y hombre de letras rompe muchos moldes que hemos construido alrededor de la figura de los conquistadores como si fueran hombres analfabetos que se embarcaban hacia la aventura porque no tenían nada que perder. Hernán Cortés era un hombre que dominaba la pluma y tenía buenos conocimientos del mundo clásico y de leyes. Sorprende que alguien como él decidiera soltar la pluma y cogiese la espada en su lugar. Pero su afán por conquistar nuevos mundos, hacer grande Castilla y su fortuna, pesaron más en su decisión… O no.

Tu primera novela ‘Nadie lo sabe’ llegó a más de 25.000 lectores. ¿Qué expectativas hay en esta?

La mejor expectativa que puede tener un escritor con su segundo libro o con cualquiera que escriba es que el lector lo coja y lo devore con la misma pasión e interés con las que leyó el primero. Esa es la gran satisfacción del escritor porque emocionar a los lectores es la única manera de seguir creciendo.

Diego de Soto, el aspirante a cronista de 'Nadie lo sabe', vuelve a ser el protagonista en esta historia.

Efectivamente, he querido utilizar de nuevo la mirada y la pluma de Diego de Soto porque después de Nadie lo Sabe y de haber desenmascarado la verdad sobre la primera vuelta al mundo de Elcano, yo no podía desperdiciar la oportunidad de ponerme en su piel e investigar sobre quien ha acabado por convertirse en el corazón de la leyenda negra de nuestro país, Hernán Cortés. No aprovechar el talento de Diego de Soto y viajar con él al pasado hubiera sido como tener el Delorean de Regreso al futuro aparcado delante de casa y no atreverse a usarlo de nuevo.

¿Está dispuesto Diego de Soto a regresar una tercera vez para desvelarnos nuevos secretos de nuestra historia?

Habrá una tercera novela, pero no será mi siguiente reto. Después de su encuentro con Hernán Cortés, Diego de Soto ha quedado agotado y necesita descansar. Hay muchos personajes interesantes de nuestra historia que pulularon por el mundo durante la primera parte del siglo XVI, y nuestro protagonista los desnudará como ha hecho con Elcano y con Hernán Cortés. Pero no sucederá en el futuro inmediato.