Jesús Verduzco vuelve a aparecer por Salamanca más de un año después

Son semanas importantes en el Salamanca UDS y se nota en el ambiente, dado que Jesús Verduzco, exgerente de la entidad charra, ha reaparecido por la ciudad más de un año después.

De este modo, la mano derecha de Manuel Lovato se presentó en Santa Marta ante la llegada del presidente en estos días con motivo del playoff de ascenso a Segunda Federación.

No obstante, Jesús Verduzco no solo ha ayudado en el pasado a su compatriota en el club, sino que también en otros negocios. De hecho, Manuel Lovato podría estar planeando crear algunos nuevos en España, aunque no parece que vayan a estar relacionados con el mundo del fútbol.