Semana de conciertos fin de curso para las agrupaciones del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca

El Conservatorio Profesional de Música de Salamanca celebra esta semana los conciertos de fin de curso de las agrupaciones:

Martes 14 de mayo

Las orquestas tocarán el martes 14 de mayo, en el Teatro de Unicaja. A las 19:00 horas comienzan los más pequeños: las orquestas de Enseñanzas elementales, y la de 1º a 3º de Enseñanzas profesionales, con un programa muy ameno que incluye piezas de B. Balmages, W. Walton o K. Sharp.

A las 20:30 horas es el turno de los alumnos de 4º a 6º de Enseñanzas profesionales. Es un concierto muy especial, porque varios alumnos de último curso participarán como solistas, interpretando algunos movimientos del Concierto para piano y orquesta nº 6 en sib mayor de W. A. Mozart, el Concierto para dos violines en re menor BWV de J. S. Bach, el Concierto para viola en sol mayor TWV 51:G9 de G. Ph. Telemann, o el Concierto para violoncello en do mayor de J. Haydn.

Viernes 17 de mayo

El día 17 de mayo, las bandas del Conservatorio serán las protagonistas, con un concierto que tendrá lugar en el Palacio de Congresos a las 20:00 horas. Podremos escuchar a los alumnos más pequeños interpretar obras de W. Williams y un pasodoble de J. Teruel.

Después, la banda de 1º a 3º de Enseñanzas profesionales interpretará entre otra cosas, la obra "How to show our planet", escrita por Rodrigo Tejedor, antiguo alumno del conservatorio, así como una selección de la archiconocida "La leyenda del beso".

Para finalizar, la banda de 4º a 6º de Enseñanzas profesionales, junto con el coro de niños del conservatorio y la soprano y profesora del centro, Cristina Teijeiro, interpretará la impresionante sinfonía nº 4 del compositor holandés J. de Meij.

Para los dos conciertos la entrada es libre hasta completar el aforo.