Fútbol y antropología

Leí recientemente el libro de Alberto del Campo Tejedor, “Antropología del fútbol”, con magníficas reflexiones sobre “la cara oculta del jugador”. Allí plasma sus manías y sus secretos; sus luchas y sus venganzas; su concepción de la masculinidad o sus creencias…

Porque es interesante reflexionar que en el fútbol no vemos a futbolistas sino a personas que juegan al fútbol, me acuerdo que Menotti, fallecido recientemente, venía a decirnos eso mismo. Era un maestro que humanizó el fútbol y escribió, probablemente, uno de los mejores libros sobre la materia: “Fútbol sin trampa”, con la colaboración de Ángel Cappa.

Es difícil ya encontrar libros de fútbol que no sean comerciales. Que hablen de fútbol y no de sucesos de fútbol, o de personas con tintes propagandísticos. Por ejemplo, todos los años se están publicando cuatro o cinco libros dedicados a Messi, seguramente se repiten más que el farinato de Ciudad Rodrigo. Yo compré en su día el mejor libro escrito sobre el fenómeno argentino. Tomen nota: Ricardo Serrado, portugués, “Messi. O futbolista que joga no futuro: Como a natureza humana pode explicar o futebol”.

En la antropología de Alberto del Campo dedicó el último capítulo a nuestro querido Juanma Lillo. Le hizo un “retrato” literario espectacular, casi 15 páginas de reflexiones sobre el entrenador y sobre la persona. “Como apasionado del fútbol, lo que verdaderamente le gusta a Lillo, cuando no puede echar una pachanga con sus amigos, esa hablar del juego, no tanto de toda la farándula que hay alrededor”.

De sus reflexiones sobre Juanma también sintetizo: “Un entrenador puede tener muchos conocimientos sobre cómo plantarse su equipo en el campo, pero ser incapaz de crear un grupo con baja conflictividad, relaciones horizontales y libertad de expresión. Alguien puede ser muy leído o puede haber jugado mil partidos de fútbol, pero eso no quiere decir que pueda utilizar esa experiencia en el día a día”.