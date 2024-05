Rubén estaba demasiado exhausto como para defender, de nuevo, aquel sueño que sus padres calificaban como utopía. A decir verdad, no solo ellos lo pensaban, apenas eran dos personas más de las tantas que le recordaban lo mismo día tras día. El joven, que era un chico extraño para la gran mayoría, rozaba lo inhóspito para algunos que decían no comprender el porqué de sus actos, de sus textos, de sus palabras. Tildado de autista por muchos, a diario recibía decenas de advertencias sobre los peligros que conllevaría para él y para su futuro luchar por una quimera tan grande como la que pretendía. Barreras disfrazadas de consejos que minaban su maltrecha paciencia, haciendo que el inútil gesto de tirar la toalla comenzara a antojarse cada vez más suculento. Ese hastío, que no era otra cosa que toneladas y toneladas de desilusión, circulaba a ritmo vertiginoso por sus entrañas, al tiempo que una mano, la suya, sujetaba el boli que impregnaba de tinta un cuaderno de solapa marrón, virgen hasta ese instante. Vomitaba bilis narrativa, ásperos lamentos literarios, reivindicaciones que nadie lograba entender, sentimientos tan intensos como la presión que transmitía su mano libre al blanco papel.

Si en ese momento su madre hubiera decidido irrumpir en la habitación, se habría encontrado a un escritor que, con apenas doce años y en medio de una vorágine de lágrimas, comenzaba su primera gran obra literaria, esa que nunca o casi nunca se enseña y que Rubén, algún día, haría pública.

—Solo hay una cosa que tienen en común todos y cada uno de los escritores que han conseguido ser profesionales —se repetía para sus adentros cuando las fuerzas flaqueaban.

—¿Y cuál es esa cosa? —le preguntaba su mente caprichosa, deseosa de escuchar la respuesta que siempre venía a continuación.

—Que ninguno de ellos se rindió cuando estaba persiguiendo este sueño.

