Semana de movilidad

Curiosa, y tecnológica, semana respecto a la movilidad en nuestra ciudad. Con un llamativo y repentino crecimiento del tráfico motorizado y algún accidente “moderno”. Lo más interesante es el anuncio de la entrada en vigor de la “Ordenanza reguladora de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)” en junio. “Su implantación se realizará por fases para permitir que la ciudadanía y los sectores económicos de la se vayan familiarizando y adaptándose progresivamente a las nuevas características de movilidad urbana.”

Tanta progresividad hasta 2029 la convierten en poco más que una indolente declaración de intenciones. Según el concejal del tema “La entrada en vigor de la ordenanza no supondrá ningún cambio en la situación actual”, expresando así esa voluntad decidida de apostar por disminuir el uso del vehículo privado. Ese es su objetivo, debemos recordar, reducir emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica.

El trazo rojo señala el futuro aparcamiento, la P los ya existentes. En verde la idea de paseo enlazando los jardines de Torres Villarroel con el parque de Würzburg.

Anunciar un nuevo aparcamiento gratuito de 226 plazas (sin sombra) rematando la semana, supongo apuntala esa voluntad señalada. Aparcamiento junto a otros 3 también realizados en solares municipales, tras largo tiempo abandonados no da para más nuestro dilecto Ayuntamiento. Da igual que precisamente los existentes demuestren precisamente la atracción de coches al ampliar la oferta de aparcamiento gratuito. Hace años propongo convertir en paseo la Avenida de San Agustín, mejorando la diaria práctica actual, aprovechando esos espacios sin uso. Quizás con las magnas actuaciones bajo el sello de Savia ya hay suficiente para una larga temporada.

En ambas fotos a la derecha el futuro aparcamiento. Requiere importante movimiento de tierras.

En su momento se permitió aparcar en dos tramos entre la Plaza de Toros y la gasolinera (a la que parece no se le puede dotar de una acera segura, y gracias que en su momento pintaron un largo paso de peatones). Supongo muy costoso hacer otra cosa, a pesar de obligaciones urbanísticas, en cambio este medio millón de euros “contribuye a una mejora en la fluidez del tráfico en las horas de entrada y salida de los centros escolares aledaños.” Clásico argumento demostrado inútil, ¿qué fue de los caminos escolares?. “Al mismo tiempo, incrementa la oferta de plazas de aparcamiento gratuitas en superficie para los vecinos de Chinchibarra”, a pesar de tener cocheras los edificios del entorno.

Tramo de la Avenida de San Agustín con aparcamiento seguido de zona ajardinada.

Ya he remarcado los importantes avances reverdeciendo Salamanca. Pero la apuesta por la sostenibilidad y la lucha contra la contaminación y el calentamiento del planeta no permite una de cal y otra de arena. No se necesita más oferta de aparcamiento, excepto para residentes donde “olvidaron” eso en su momento. Y menos seguir con aparcamiento gratis, o “externalizando” patrióticamente otros municipales a empresas extranjeras. La vía pública debe llenarse de personas, no de máquinas (ni terrazas). Con esto se ensombrecen las mejoras en transporte público; previstas hace más de un año, por cierto. Servicio con una notable inversión, de contribuyentes y usuarios salmantinos. Mientras sigue inerme el estratégico transporte metropolitano.

Y hablando de tecnología, aparte de la gran cantidad de cámaras de dudosa eficacia en la ZBE si todo sigue como antes con tráfico por “Zona peatonal”. No parece haber sido muy inteligente, hasta el momento, la rotonda ídem en Chamberí. El gasto en tecnología, tan del gusto Consistorial, “ayudando” al peatón se ha convertido en su mayor problema. ¿Levantar los pasos de peatones a la altura de la acera no hubiera sido suficiente? La urbe está sembrada de restos de otras ingeniosas ideas de las que nunca más se supo, todo sea por el gasto. Confiemos que intervenir en semáforos agilizando al transporte público y emergencias, resulte mejor.