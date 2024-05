Mario Sánchez: "Ahora el jeta del entrenador del CD Guijuelo les pide meterse en Primera Federación, pero sin presión"

Mario Sánchez, entrenador del CD Guijuelo, ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar la ida de la primera ronda del playoff.

Valoración: "Hemos sido merecedores de ir por delante y Toti ha podido marcar, pero Kike se la para. Hemos amenazado y luego nos ha costado más, no sé si a nivel físico o porque se han visto amenazados por un buen Guijuelo. Será un partido difícil y vamos sin nada que perder. Pedimos la permanencia, la Copa, el playoff y ahora el jeta del entrenador les pide meterse en Primera Federación, pero sin presión. Decían que éramos el rival que todos querían y se ve que somos duros. Estamos los dos en el mismo sitio y las redes sociales a veces no dicen la realidad. Había mucha gente de fuera, pero la gente nos ha ayudado mucho hoy y no hemos sido visitantes".

COQUE

"Hemos sido superiores en la primera parte y salimos bien al partido, pero luego hemos bajado físicamente y no nos hemos sentido acosados. La eliminatoria está abierto e intentaremos pasar con el gol del domingo. En los playoffs se igualan todo y debemos marcar para pasar, aunque no vamos a ir a suicidarnos porque tenemos 90 minutos y la prórroga. La lesión me tuvo mucho tiempo parado y hay una alta competencia, cualquiera puede jugar en este equipo".

PANA

"La primera parte ha tenido Toti y yo luego otra. Hemos sido muy superiores en ella y luego sí que se igualan las fuerzas al ser un partido duro y complicado. Es una lástima no llevarnos ningún gol. He contado con dos ocasiones para marcar, aunque es fútbol".