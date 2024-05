¿Cómo hay que proceder para abrir el sepulcro de Santa Teresa de Jesús?

Manuel Diego / Junio 2012

Para evitar arbitrariedades y descontrol en el acceso directo al sepulcro, separación y sustracción abusiva de reliquias, etc., ya desde el siglo XVII se ideó una especie de sistema de guarda y protección compartida sobre el sepulcro, que gravita sobre todo en la división y distribución de las llaves del mismo, de forma que hasta que -una vez obtenidos los permisos requeridos de Roma- no se da el acuerdo entre los detentores de dichas llaves y éstas no se juntan, no se pueda abrir. Ordinariamente se confían las llaves a personas o entidades, civiles y religiosas, que representen de alguna forma a las partes interesadas.

La situación presente acerca de las llaves del sepulcro teresiano la sintetiza y refleja muy bien la cronista de la comunidad carmelita, cuando afirma escuetamente en un documento del archivo conventual: Las llaves del sepulcro son diez, tres tiene la comunidad, otras tres el Excmo. Señor Duque de Alba, otras tres Nuestro Reverendo Padre General [en Roma], y una del arca interior de plata el Rey nuestro Señor

(Archivo MM. Carmelitas, signatura C-9, antes del fol. 35).

Esta es la verdad, aunque de algunas llaves -por precaución- la comunidad carmelita albense -con muy buen criterio, y ya desde antiguo- se haya procurado copia para evitar problemas en caso de pérdida o desaparición y así no hubiera que forzar el sepulcro para poder abrirlo.

La combinación de las mismas corresponde a estos 3 sectores del monumento sepulcral: 3 llaves para la reja exterior de hierro del camarín, lugar bien visible; 3 para la tapa de bronce incrustada en el arca de mármol por la parte anterior que mira al camarín, también ahora visible; y 4 para el arca interior de plata.

Este conjunto de llaves -para conceder a todos los representantes la misma potestad de control- se hallan divididas a su vez en juegos da tres para cada delegado o compromisario, y así todos tienen las mismas, una de cada sector (reja + arca de mármol + arca de plata), excepto el caso de la llave real (del arca interior de plata) que es de pura deferencia hacia la persona regia y no es decisiva en el proceso de apertura del sepulcro. Para ser más concretos, los 3 juegos de llaves del sepulcro teresiano actualmente las tienen estas personas y se hallan en estos lugares:

=3 llaves la priora de las carmelitas descalzas de Alba de Tormes (Monasterio de la Anunciación);

=3 llaves el Padre General de los carmelitas descalzos en Roma (Orden del Carmen Descalzo);

=3 llaves el Señor Duque de Alba, antaño depositadas en la capilla del Palacio de Liria, en Madrid y actualmente depositadas en el palacio de Monterrey, en Salamanca (Villa Ducal de Alba de Tormes);

= 1 llave del arca interior de plata para la monarquía española, que el Rey Alfonso XIII entregó al Prior de los Padres Carmelitas Descalzos antes de su exilio y que se expone en las salas de exposición del convento de San Juan de la Cruz; posiblemente una llave de más que está entre el juego de la Casa de Alba, terminando su puño con la corona real, al igual que la entregada por Alfonso XIII, sea una copia que el Duque de Alba, desde el siglo XVIII guardaba como delegado regio (Nación española).