Victoria Prego y el día de la alabanza

Ha muerto Victoria Prego. Ya llevaba tiempo echándola de menos y temiendo lo peor.

Comparto todo lo bueno que hoy se escribe sobre ella. Y me alegro que muchos políticos criticados, entre ellos el presidente actual, respeten lo que en mi pueblo llaman el “día de la alabanza”. Malo el día de la alabanza, escuché desde pequeño.

Pero sería bueno que los criticados pidieran la rica hemeroteca sobre Prego. Sería un sana penitencia en honor de una periodista, y supongo que persona, excepcional.

Yo soy muy crítico en general con la prensa, hasta el punto que, aunque no dedico mucho tiempo a ello, reviso periódicos y veo telediarios con orientaciones distintas. A veces hago un juego: después de revisar uno, intentar acertar los titulares de los demás. ¡Es cómico!

Comprendo que no digan todos lo mismo, esa es una parte de la libertad de prensa; pero con frecuencia, mas unos que otros, hacen propaganda en lugar de información.

Desde varios periódicos me escriben, como habrán hecho con usted, diciéndome que el director me ofrece una selección de noticias. No, gracias, es el colmo. Las agencias seleccionan las noticias, los propietarios de la prensa funcionan con criterios comerciales, los directores de los periódicos tienen su rol y los periodistas su ideología. Es inevitable, pero una buena formación de los periodistas y la libertad de expresión debería llevar a quienes forman parte de esta cadena a no hacer intencionalmente propaganda, sino dar información y desarrollar la capacidad crítica del lector.

Ahora que el presidente ha meditado llega a la conclusión que ya sabíamos: los del otro bando, los que é ha puesto al otro lado del muro, están en el fango. Nosotros somos los buenos, dos afirmaciones que los ministros repiten como las letanías religiosas. Ya adopta un vocabulario cristiano. Solo le basta decir que es “la verdad y la vida”. Él y sus socios son la democracia y van a purificar el país, él es, como no, el salvador.

Un ejemplo de deterioro de la prensa: El País es el periódico que he leído más. Aún tiene muchas cosas interesantes, pero se ha convertido, en cuestiones políticas, en un catecismo de este PSOE que, a mi juicio, está más pendiente de mantenerse en el poder.

Supongo, no lo sé, que Victoria Prego ya no se indignará. ¡Que descanse en paz!

A todos nos vendrá bien recordarla. Por mi parte, sin estar siempre de acuerdo, la he leído y la he valorado como una de las periodistas más independiente, demócrata y honesta de este país.

GRACIAS, Victoria.