UPL defenderá a los trabajadores de Llano Alto en las Cortes de CyL

Registrarán una pregunta para instar a la Junta a reflexionar sobre esta cuestión y plantear una solución que no pase por el despido de 13 empleados

Tras haberse hecho pública la intención de la Junta de despedir a parte de los trabajadores del albergue de Llano Alto, en Béjar, este jueves desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) han mantenido una reunión con los trabajadores y los representantes del comité de empresa, que han trasladado a la formación su inquietud por esta amenaza de despidos por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León.

En este encuentro, al que han asistido el Secretario provincial de UPL en Salamanca, Luis García, así como el Presidente de Unión del Pueblo Leonés, Carlos Javier Salgado, los representantes de los trabajadores han puesto de manifiesto que desde la Consejería que dirige Gonzalo Santonja no ha habido voluntad real de negociar, sino que se ha actuado mediante la imposición, sin ofrecer alternativas a los despidos y sin que se hayan querido estudiar las alternativas planteadas por los trabajadores y sus representantes, como podría ser el ERTE o la reubicación temporal de los trabajadores durante el periodo de obras en Llano Alto.

Por ello, desde UPL ya avanzan que registrarán una pregunta en las Cortes autonómicas para instar a la Junta a reflexionar sobre esta cuestión y plantear una solución que no pase por el despido planteado de 13 trabajadores, a los que la Junta de Castilla y León pretende dejar en la calle sin ofrecerles alternativa pese a tener sus contratos en vigor, lo que consideran que “sería de muy dudosa legalidad, dado que no se daría en un contexto de cierre definitivo del centro ni se estaría realizando una amortización de plazas, por lo que podría devenir por la vía judicial en el reconocimiento de estos despidos como nulos por no atender la Junta a la legalidad en materia laboral”.

En este aspecto, los leonesistas apuntan que tras esta maniobra de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, que consideran se ha hecho “con oscurantismo y sin voluntad real de mirar por los trabajadores y el empleo”, podría subyacer la intención de externalizar o privatizar la gestión del centro “por la puerta de atrás”, aprovechando las obras que se pretenden ejecutar.

En este sentido, desde Unión del Pueblo Leonés exigen a la Junta que se abra a una negociación real que pase por contemplar la reubicación de los trabajadores mientras duren las obras en el albergue de Llano Alto, para la posterior reincorporación al centro de estos trabajadores cuando hubiesen finalizado las obras, recordando a la Junta que ya hubo una reubicación temporal de trabajadores de Llano Alto durante la pandemia, que en ese caso fueron reubicados en Campyco de manera temporal.