Jehu espera a Amaro para el primer partido del playoff y ve más complicado lo de Navas: "No queremos correr riesgos en Santa Marta"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a los medios de comunicación locales antes del derbi en el Alfonso San Casto con el Santa Marta. Por su parte, Cristian Lupidio, segundo de Alonso Fernández, también ha hecho lo mismo en la previa del choque.

Nada en juego en el derbi: "Iremos a ganar el partido y eso no cambia nada. Tendremos los cuidados necesarios para tener a la plantilla el día que importa. Eso implica algunos cambios y no queremos correr riesgos. El club exige ganar, pero al ser un partido complicado por lo que se juega sí que debemos ser cuidadosos con gente con muchos minutos o tarjetas".

Nuevas estructuras: "No, no, no, no. No hemos trabajado eso y la semana que viene veremos lo que toca más adelante. Estamos pensando en competir bien para el playoff, que es lo importante".

Javi Navas: "Ayer u hoy le dan las pruebas y ya sabremos bien. Ojalá que pueda estar pronto. ¿Si se pierde playoff? Veo que complicado que pueda estar en el primer partido, a ver si en la vuelta... solo tenemos dos partidos".

Amaro: "Es lo mismo, se hizo la 'reso' y fue con Navas, por lo que esperamos también. Lo de Amaro es menor que lo de Navas y esta semana queda descartado, ojalá pueda estar para el primer partido del playoff".

Fracaso por no subir directo: "Podemos ascender y no debemos hablar de fracaso porque hay otras vías. No hablaremos de fracaso hasta que sea nula esa opción y hemos logrado la Copa también".

Cantera: "Repito que tenemos que tener cuidado con las armas que contamos y hay apercibidos. Cualquiera puede entrar y no forzaremos a los tocados o los de cuatro tarjetas amarillas".

Bajas: "Salvo Javi y Amaro no hay ningún otro lesionado, solo cosas mínimas. En peligro de no jugar por lesión no hay nada. Espina solo tiene una molestia, cosas de entrenamiento".

Ávila: "Le felicito por el ascenso y ha sido el más regular. Somos el favorito en Castilla y León, pero iremos con respeto a todos lados".

LUPIDIO