Ciudadanos (Cs) está enterrado, dígalo sonriendo

La política es simple, los complicados son los de ciudadanos. Me decía mi pareja que las personas ansían pertenecer a algo, para sentirse menos solas, pero que nadie se identifica ya con ciudadanos. No han sabido adaptarse.

Sus militantes son como filósofos del siglo pasado que todavía creen que con la razón y la buena educación se llega a todas partes.

Donde de verdad van es a despeñarse por un barranco, como Zaratustra. Pero si aceptas tu suerte y miras fijamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Solo unos pocos elegidos son capaces de soportar la visión de su propia alma. Nelson Mandela lo hizo desde la cárcel.

Hace unos meses, tras la debacle de Cs en las municipales, me presentaron a un filósofo de 9 años de edad. Sus padres son cargos electos, de uno de esos dos partidos tocados con la gracia divina (da igual el cual para esta historia). El caso es que el niño quería conocerme porque su ilusión era la de ser de mayor de Ciudadanos. A mí me parece de lo más normal.

En mi caso me hice de centro a lo 4 añitos. Adolfo Suarez era el presidente del Gobierno y se recorría 45 Km, por las carreteras de aquella Salamanca, que eran caminos asfaltados a tramos, para venir a ver a mi abuelo. Circulaban los primeros años de la década del 70 y venía hasta San Muñoz a pedirle consejo a mi abuelo, de cómo hacer una Transición sin derramamiento de sangre. Mi abuelo fue diputado de la CEDA en la República, y tuvieron que pasar cuarenta años franquistas para que su hijo Juan, lo fuese en las Cortes Generales actuales.

Voté en el 89, con 18 recién cumplidos, a un espejismo llamado CDS. Pero no perdí la ilusion. Con la explosión de Cs en el 2015, fui por fin todo un político profesional, ganándome la bolsa y la vida.

A mis 44 inviernos tenia lista la voz. Sabía cómo hacer eco en las alturas y por primera vez en mi vida tenía periodistas escuchando. Yo, que soy de esos que en cuanto ven un hueco se tiran por él, no iba a desperdiciar la oportunidad para gozarla (han oído bien), y demostrar que en política se puede ser tan cuerdo como Sancho Panza sin dejar de ser un caballero andante. Para ejemplo el presente artículo.

Y qué importante es la sonrisa, y qué pronto se pierde en cuanto te proponen para un cargo, en esta ínsula de Barataria que es nuestra querida España. Si no es en Cs, ¿en qué otro partido político hubiera podido tener el hueco?

Cs ha tenido dos grandes éxitos, uno en Cataluña, en 2007, lento pero constante, con Albert anunciándose desnudo en los carteles y dando un mitin subido a un coche chocón. El otro, el de 2015, explosivo, ante toda España, con un Rivera de punta en blanco subido en un cohete.

En las sedes de Cs de toda España estaba escrita en las paredes una frase de Victor Hugo: no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo.

Pero no quisimos ver, aunque lo teníamos delante que 40 años de democracia no habían podido borrar 2 siglos de guerras civiles. El miedo y el rencor seguían ahí, latentes, esperando el tiempo de Victor Hugo. Para triunfar ahora en política basta con tener destreza en una sola cosa: en mantener a raya al adversario, satanás, belcebú, fierabrás...a la otra mitad de España.

Lo mejor que le ha pasado a Cs es la de librarse del voto de ustedes, al menos de momento. Para mantenerse arriba en las encuestas hay que pagar un peaje tan caro que no les arriendo la ganancia.

Si les parece que la política actual se ha convertido en un lodazal no les voy a dejar irse de rositas sin dejárselo claro. La ventaja de no profesar religión alguna es que tengo la libertad de citar la Biblia sin temor a Dios: aquello que te ofende está en tus ojos.

Así que la próxima vez que le parezca que los políticos son montañas de perversion, límpiense las telarañas de los ojos, porque esos no son gigantes, son molinos de viento. Gesticulan y vociferan mucho, como en una comunidad de propietarios, que algunas tienen más leones que el Congreso de los Diputados. A mí me resultan como niños que han perdido el control de tanto querer aferrarse a él. En momentos de flaqueza tiro del manual de resistencia de Victorkl Frankl, si fue capaz de salir de Auschwitz reconciliado con todo el género humano, ¿por qué no voy a ser yo capaz de llevarme con mi comunidad de vecinos?

Todos morderemos el polvo a su debido tiempo, pero Cs no está muerto, está enterrado vivo. La diferencia es tan substancial como la de plantar una semilla. Y va a tardar en germinar otros 20 años, pero esta vez no serán de calendario sino años relativos, que es como medía Einstein con exactitud el tiempo. No llevamos ni 6 meses del nuevo Gobierno, ¿pero no sienten como si hubiera pasado toda una década? Este domingo son las elecciones catalanas, y será cara o será cruz, pero pase lo que pase este domingo, dará paso al lunes de una nueva semana y la rueda de la fortuna seguira avanzando.

Les contaré finalmente, aunque les resulte difícil de aceptar , que la historia también rota sobre su propio eje, por eso siempre vuelve al mismo punto. Que tenemos un karma como país, que es como llaman las deudas de padres a hijos en oriente, y que estamos otra vez de vuelta en el 36. Pero tengan la confianza de que esta vez no resolveremos los conflictos vecinales con una barbaridad sino a la luz del 78. Para Nelson Mandela la Transición española marcó el camino para el fin del apartheid, y para nosotros el encuentro entre las dos Españas. Para Cs puede ser el reencuentro con la frase de Víctor Hugo. Les apuesto el voto.

Dedicado a la memoria de mi abuelo

Fdo: Fernando Castaño Sequeros, expolítico pendiente de resurrección