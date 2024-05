Nacho Martínez: "Yo no he sabido darle las herramientas adecuadas al equipo y es mi culpa desde el banquillo del Perfumerías Avenida"

Nacho Martínez, entrenador del Perfumerías Avenida, ha atendido a los medios de comunicación tras el primer partido de la serie por el campeonato de Liga en la final con el Valencia.

Valoración: "Felicito a Valencia por el partido que ha hecho hoy y pienso que ha sido el único equipo que ha estado en la pista los 40 minutos. Hemos tenido malos tramos con inseguridad y miedos. Ellas físicamente están muy bien y han subido el nivel lo máximo posible, por lo que nos han ganado con todo el merecimiento del mundo".

Inseguridad: "Volvemos a momentos de no encontrar la forma de atacar bien y ellas defienden fuerte. Yo no he sabido darle las herramientas adecuadas al equipo y es mi culpa desde el banquillo".

Cakir: "Ha salido con intensidad para defender a Iagupova porque la conoce y es capaz de ello. Creo que ella se ha desgastado en defensa y en ataque ha estado al nivel del resto. No ha sobrepasado la barrera física de Valencia".

Cinco puntos en el último cuarto: "Es un poco de todo, ellas han visto nuestros problemas a la hora de tener la idea clara de cómo atacar y poco a poco hemos tenido demasiada inseguridad".

Arbitraje: "Ha estado correcto y no se ha decantado más a un lado".

Fonteta: "Mi intención es traer el tercer partido aquí. Las jugadoras están jodidas y no quieren ni sonreír. Hemos estado un poco blanditas, pero solo es el primer partido. Yo también estoy jodido. No me he visto sobrepasado y he hecho cosas complicadas de entender para cambiar la inercia".