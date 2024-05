Héctor Nespral anuncia su retirada al finalizar esta temporada con Unionistas: "Es duro tomar la decisión porque es mi vida"

Héctor Nespral ha anunciado su retirada al finalizar esta temporada con Unionistas. Así lo ha confesado él mismo en la Cadena SER Salamanca durante una entrevista y ha manifestado su ofrecimiento para entrenar al primer equipo ante la más que posible no continuidad de Dani Ponz.

"Tengo el teléfono ardiendo y no lo quiero ni abrir, todo esto lo he querido llevar con discreción. Me han escrito familiares y amigos de Asturias. Sí que voy a dejar el fútbol, es una cuestión que he valorado mucho tiempo con la gente que más quiero y tengo mi formación aparte de esto. El equipo está salvado y es duro tomar la decisión porque es mi vida".

Asimismo, el centrocampista pondrá punto y final a su trayectoria como profesional con tan solo 31 años, mientras que ahora se marca nuevas metas desde un banquillo a la espera de que le llegue su oportunidad.