Erik Ruiz: "Me llamó Rubén para conocer mi situación y lo dejamos parado, pero veo con buenos ojos el quedarme en Unionistas"

Erik Ruiz, jugador de Unionistas y uno de los candidatos a renovar, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de su futuro.

Sensaciones: "Podemos decir que el momento dulce del equipo está llegando ahora y nos ha costado recortar al Arenteiro, pero ya no podemos dejar escapar la Copa y el objetivo es claro. No es fácil hacer otro buen año y se ha acertado en todo, por lo que hay que darle valor a eso. La repercusión de este año nos ha venido bien a todos".

Real B: "Soy del Athletic y siempre he tenido un plus contra ellos (ríe). Si a eso le sumas que tenemos un gran objetivo por delante, imagínate. Soy de Bilbao y es un punto más. La Real lleva tiempo haciendo buenos años y en el filial hay jugadores que estarán pronto en el primer equipo. Intentarán tener el balón y será un partido parecido al del Barça B".

Ascenso a 1ª RFEF del Bilbao Athletic: "Cuando vas a Lezama a jugar es especial y estuve siete años en la cantera. Es un partido que tienes marcado porque es el filial del Ahtletic y van muchos amigos o familiares a verte".

Dani Ponz: "Fue una situación rara porque no se suele vivir en un vestuario, pero el club nos dio tranquilidad desde que salió que se podía ir a Segunda. Lo vivimos con naturalidad, si le llegó esa oportunidad es porque hace bien las cosas y te alegras por él".

Nespral, entrenador: "Lo hemos visto al acabar el entrenamiento y se comentó en el vestuario. Nespral es mi pareja de habitación y paso mucho tiempo con él. Es un hombre de fútbol y sabe mucho. Una de sus ilusiones es ser entrenador y el equipo que le fiche estará en buenas manos. ¿Qué dijo él en el vestuario? Iba dando un poco bandazos y evitaba el tema. No ha dicho nada 'Nespri' (bromea)".

Su nivel: "Me veo bien y cómodo, tengo confianza y me salen las cosas positivamente. Estoy agradecido al club y al míster, no sé lo que va a pasar... pero es un año que me llevo para siempre".

Renovar: "Sí que es verdad que hace dos semanas me llamó Rubén para conocer mi situación y lo dejamos parado, pero veo con buenos ojos el quedarme. Es cierto que queremos ver si entramos en Copa y hay buenas perspectivas para seguir en Unionistas".