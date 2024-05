El Perfumerías Avenida pierde el primer partido de la final y tendrá que ganar en La Fonteta para volver a Würzburg (48-67)

El Perfumerías Avenida ha perdido el primer partido de la final y tendrá que ganar en La Fonteta para volver a Würzburg forzando el tercero (48-67). Asimismo, las salmantinas no han podido con el Valencia Basket, que se ha llevado el 1-0 de la serie por el título de Liga, por lo que una derrota a domicilio el domingo coronaría a los de Rubén Burgos y eso no es lo deseado.

En la alineación para el primer encuentro en la pelea por el título de campeón, Nacho Martínez no ha podido contar con Silvia Domínguez y ha decidido confiar en Carter, Leo Rodríguez, Delaere, Laura Gil y Koné como titulares para salir a un Würzburg abarrotado.

Con el balón en juego, Hempe ha metido la primera canasta de la noche al imponerse a base de fuerza a Sika en la pintura, mientras que la crack Iagupova se ha sacado un triple a continuación y Fingall ha colocado el 0-7 en menos de dos minutos. Tiempo muerto de Nacho Martínez para frenar la sangría en el arranque. A partir de ahí, tiro exterior de Carter para despertar a la grada y a las suyas, aunque las defensas han imperado en ambos lados de la pista hasta que Iagupova ha roto la sequía desde la línea de personal. Sin embargo, Fasoula ha dado ánimos a sus compañeras y Leo Rodríguez, emparejada con Alina, ha convertido un TL para coger aire con la ayuda de Delaere, aunque Leti Romero ha dejado por los suelos a Arica y ha enchufado de tres. Pese a los esfuerzos, nuevo T3 de una estelar Iagupova y contestación de Antonia con una penetración, pero Ginzo no ha errado desde el perímetro y Gülich ha fijado los dobles dígitos de diferencia. 8-19 en el 1ºC.

PRINCE APARECE

En el segundo, Cakir ha encestado desde la media distancia y Prince no ha perdonado en el perímetro, por lo que ha cogido confianza y luego no ha completado un 2+1 por un pelo para desquitarse con otro triplazo. 18-23 y gritos de "¡sí se puede, sí se puede!". Después de eso, robo de Alexis y asistencia para un T3 de Leo Rodríguez, que luego le ha regalado los primeros puntos a Hatar con un pick and roll. A solo dos unidades. Entre tanto, la canaria e Iagupova no han cesado con su intercambio de golpes, puesto que la ucraniana no ha fallado prácticamente nada en la primera parte. 28-35 al descanso con polémica porque el trío arbitral no ha pitado una clara falta sobre Vilaró cuando ha lanzado en el último segundo.

Con el paso por los vestuarios, aro visto por Leti Romero para abrir las hostilidades y Koné aparecido también para sumarse a Gil en la zona. Paso adelante del Perfumerías Avenida con un 2+1 incluido de la africana para el -3. No obstante, el Valencia Basket ha sabido mantener a raya a las charras siempre con una cierta renta en el luminoso de la avenida de San Agustín. Además, una falta de Vilaró sobre su par ha desatado los "¡fuera, fuera!" del público por una falta inexistente cometido para la local. 43-52 gracias a una entrada al aro de Leo para los últimos 10'.

En ellos, la tensión se ha palpado en el ambiente por todo lo que había en juego para sendos conjuntos, aunque el arbitraje ha desesperado por completo a la Marea Azul y la banqueta salmantina. Por otro lado, Hatar se ha convertido en un manojo de nervios y la victoria se le ha escapado peligrosamente a las de Nacho Martínez, que ha detenido la contienda en busca de un milagro al ir 13 abajo. Poca reacción ha habido a pesar de que hasta Fasoula se ha desgañitado con el deseo de aportar energía a las de la cancha. Finalmente, mazazo en forma de KO con solo cinco unidades alcanzadas en el tramo decisivo de la noche y habrá que sacar las uñas en La Fonteta para que Würzburg decida al campeón de la 23/24...