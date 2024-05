"No se puede comprender bien la historia de España quien no haya construido, con rigurosa construción, la historia de las corridas de toros" (José Ortega y Gasset)

Aunque servidor siempre creyó que esto era así, hubo que transitar mucho por los pasillos y despachos, y hubieron de pasar cosas serias, para poder gritar a los cuatro vientos, que por fin la fiesta de los toros, su Tauromaquia debía ser acogida en el Ministerio de Cultura. ¡- Eso se ha conseguido-¡, de lo que ya no estoy tan seguro, si sabremos identificarnos, definirnos, introducirnos en el seno de la cultura etcétera. Porque a tenor, de lo visto, oído y escrito, tengo mis dudas. Y no me voy a pronunciar. sobre los “Apóstoles”, que comandan tal ministerio cultural, que esta claro que carecen del conocimiento y sensibilidad suficiente para ser culturalmente, aptos.

La palabra cultura, es sin duda una de las más hermosas que se pueden pronunciar, dentro del idioma universal, por su importancia y profundidad podríamos equipararla o conceptuarla a otras palabras mayores como Justicia, Libertad o Naturaleza, si nos remontamos a los padres, sabios de la cultura, podríamos convenir con rotundidad que esta es una obra infinita. La Tauromaquia recién aceptada aunque estuviera en el A. D. N. de la civilización, es una palabra más cercana, que solo se pronuncia en unas cuantas parcelas del conjunto de la tierra. De y sobre tauromaquia se han escrito una buena porción de libros, y miles de paginas, siendo su temática más limitada.

No escapa sin embargo, la aproximación entre cultura y tauromaquia, pero el afán de lucro y protagonismo de un sector de la ciudadanía, inducidos por minorías ocultas, hace que en no pocas ocasiones, se bastardea el punto de referencia, con que cuenta la humanidad, la cultura, que, como definición enormemente amplia, esta se antepone como escudo, para un sinfín de negocios modernistas con tendencias profesionalizadas, que comprometen un atentando contra la trasparencia, la verdad y la razón histórica de la propia cultura.

¿Por qué si una mínima parte de los hombres y actividades con etiquetas de culta, verdaderamente lo fuesen, muy distinto seria el comportamiento de este (descerebrado, descorazonado y descafeinado mundo). Y, no será porque nos falten ejemplos, ahí están cada una de las argumentaciones de esos “Paladines” especializados en las tareas de consumo, mercados, las guerras, las economías. las políticas, la propaganda etcétera, que atentan contra nosotros, que afecta a nuestra sensibilidad, que nos producen temblores y decepciones sin limites. No, por supuesto que la cultura nada tiene que ver con el atropello infame, el destrozo, la desaparición de los valores o tergiversación de esas u otras cosas. La cultura, esta muy por encima de todo… Es ante todo humanización, y donde no haya un ejercicio intelectual y humano; no puede haber cultura, aunque haya pasajeros y gruesos beneficios económicos.

Es evidente, y de esto se esta dando cuenta el más lerdo que, desde el punto de vista cultural, estamos perdiendo calidad de vida, estamos empobreciéndonos, inmersos en una especie de carrera contrarreloj organizada y patrocinada por embrutecidos creadores de riqueza, que, o nos plantamos en culto y generoso análisis, o nos revientan. Este viejo debate, es el mismo pulso relacionado con la cultura y la tauromaquia. Porque hemos de ser serios en las consideraciones. La tauromaquia es más que esa media docena de lidias, es más que media docena de toreros, en media docena de ferias. Eso seria reducir la cultura a los ganadores de premios y estadísticas más o menos manejados.

La tauromaquia es una actividad individual y colectiva, es una actividad profesional, y también aficionada. En ella se conjugan desde el toreo furtivo peligroso y legendario, la tienta, la becerrada, la novillada o corrida. Y el toreo en todas sus facetas, se presenta como un sentimiento superior y mágico; y ese misterio no puede quedar reducido a la tradicional corrida ferial, porque ese instinto personal y romántico, inexplicable y efímero se puede dar en cada una de las manifestaciones que componen la tauromaquia.

Y no quiero dejar de firmar que, en la tauromaquia como en la cultura, es menester un lugar para la espontaneidad, la evolución y la rebeldía. La tauromaquia, su argot, su vocabulario, sus formas vivas, sus expresiones etcétera, son partes de nuestra vida cotidiana, tal como reflejan la poesía, el soneto, el trovo, la copla, la música, el cine, la pintura, escultura o hasta el arte culinario. Ningún espectáculo es capaz de reunir tanta diversidad de matices, color expresión, drama, alegría y emoción-. ¡Ya estamos en cultura! ¡Y ahora que!

Fermín González, salamancartvaldia.es, blog taurinerías.