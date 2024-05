¿Cuántas veces al mes tienen sexo los salmantinos? ¿Son infieles? ¿Consumen Porno? Sus hábitos sexuales, al detalle

Los salmantinos tienen sexo con otra persona una media de más de siete veces al mes (7,28), el 35% han sido infieles alguna vez a su pareja y ven porno alrededor de 7 días al mes. Son algunos de los datos sobre los hábitos sexuales de los vecinos de Salamanca, recogidos en un estudio realizado en abril de 2024 por Diversual con una muestra de de 5.318 personas de entre 18 y más de 60 años, segmentadas geográficamente.

La encuesta aborda numerosos aspectos sobre los hábitos sexuales de los españoles por provincias. Entre ellos, la edad de la primera relación sexual con penetración que se sitúa mayoritariamente entre los 17 y los 20 años: un 59,84% de las personas con pene y un 57,30% de las personas con vulva la tuvieron en esa franja de edad.

La media de relaciones sexuales con otra persona es de 7,72 veces al mes en España. Salamanca está algo por debajo (7,28) mientras que la provincia española que más relaciones sexuales practica con otra persona es Cádiz, con una media de 9,64 veces al mes. Palencia es la que menos (6).

La infidelidad es otro de los aspectos abordados. Los salmantinos son más infieles a la media española: un 28,97% de las personas que han tenido pareja estable han sido infieles alguna vez, en Salamanca se supera y alcanza el 35,14 por ciento. Pero no es la provincia más infiel: en cabeza está Tarragona, que se acerca al 40% (39,77) de media de personas infieles; la provincia menos infiel es Palencia, con un porcentaje del 16,67%.

Consumo de porno

En cuanto al inicio en el consumo de porno, la edad media de las personas encuestadas lo hicieron con 15 años; en personas con pene, esta media baja hasta los 13,69 años de edad, mientras que en personas con vulva la media es de 16,13 años. ¿Y se ve mucho porno? Los salmantinos menos que la media española, pero está muy cerca: 5,65 y 6,01 días al mes, respectivamente. La provincia en la que se ve más porno es León (8,50), mientras que A Coruña es en la que menos (3,90).

¿Quién consume más porno? Las personas con pene encuestadas consumen porno una media de 10,21 días al mes. Las personas con pene de entre 18-24 son las que más lo consumen; una media de 12,47 días al mes. Mientras, las personas con vulva ven porno 2,77 días al mes. Aquellas que se encuentran en la franja de edad de entre 18-24 años también son las que más porno ven, con una media de 3,25 días al mes.

Sin preservativo

Entre los hábitos sexuales que recoge Diversual se encuentran las relaciones con penetración sin preservativo con una pareja que no es estable: un 48,42% de las personas encuestadas no ursaron este tipo de protección. Un porcentaje que baja al 40,81% en el caso de las personas con pene y que sube al 54,14% de las personas con vulva. Preocupante es que el 13% de las primeras se han sentido presionadas para no usar preservativo al menos una vez, pero lo peor es que la cifra se dispara al 47,6% de personas con vulva.

Otros datos que se desprende de la encuesta, es que más de la mitad de las personas no tiene un momento preferido para tener sexo con otra persona, aunque el 24,97% prefiere que sea por la noche. También la mitad de las personas encuestadas planifica el momento de las relaciones sexuales.

Veces que se alcanza el orgasmo

El estudio también responde a las veces que se alcanza el orgasmo: el 74% de las veces que mantienen relaciones sexuales con otra persona. Las personas de más de 60 años son las que experimentan un orgasmo en mayor proporción, un 84% de las veces.

Las personas con pene encuestadas tienen un orgasmo el 86% de las veces que mantienen una relación sexual con otra persona. El mayor porcentaje lo tienen las personas entre 36 y 45 años, un 88% de las veces.

Las personas con vulva encuestadas tienen un orgasmo el 66% de las veces que mantienen relaciones sexuales con otra persona. A partir de los 60 años, las personas con vulva tienen un orgasmo un 78% de las veces.

Y sobre el tiempo que las personas encuestadas dedican a todas aquellas prácticas que no implican penetración durante las relaciones sexuales, la media es de 17 minutos y 40 segundos de media. Las personas entre 25-35 años son las que dedican menos tiempo de media; unos 18 minutos y 20 segundos. Las que más tiempo dedican, unos 19 minutos y 50 segundos de media, son aquellas mayores de 60 años.

Encontrar parejas sexuales, más fácil

El 65,14% de personas encuestadas cree que en la actualidad es más fácil encontrar parejas sexuales de lo que era antes.

El 55,45% de personas encuestadas consideran que hoy en día es fácil encontrar una pareja sexual. Un 27,32% creen que es díficil o imposible encontrar pareja sexual.

El 54,98% de las personas encuestadas creen que la opción más fácil para encontrar parejas sexuales hoy en día es a través de aplicaciones para ligar.