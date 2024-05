Ya hay fecha para el festival de divulgación científica Pint of Science

Pint of Science en otra ciudad de España el año pasado. Foto: Pint of Science.

La novena edición del Festival Internacional de Divulgación Científica Pint of Science es la más ambiciosa que haya organizado España hasta el momento, con 850 charlas en 67 localidades, que se celebrarán los días 13, 14 y 15 de mayo. Durante tres días, los bares de nuestras ciudades se convierten en improvisados laboratorios desde donde los investigadores más punteros del panorama nacional compartirán los avances más recientes de la ciencia en España. Con un lenguaje comprensible y cercano, cualquier ciudadano podrá conocer proyectos de las áreas más variadas: neurociencia, astrofísica, medicina, historia, supercomputación, matemáticas, economía y zoología, entre muchos otros.

En Salamanca, Pint of Science se celebrará en los bares Manolita, The Holy Cross y Pakipallá, con un total de 16 charlas y cubrirá las temáticas Mente maravillosa, Nuestro Cuerpo, Planeta Tierra y De los átomos a las galaxias. Entre los investigadores y científicos que participan en esta edición de Pint of Science Salamanca, se encuentran Eva Martín del Valle, María Delgado, Héctor Rincón, Javier Pérez Tarruella, Carlos Hernández García y muchos otros. La programación completa pueda consultarse en la web https://pintofscience.es/.

Los responsables de comunicación de esta edición, explican que “las caras de interés, sorpresa y risas que surgen en los asistentes al oír hablar de ciencia son nuestra motivación para dejar el laboratorio y volver un año más a los bares a contar nuestros descubrimientos. A veces nos infravaloramos, pero la alta calidad científica que hay en nuestro país y la motivación y pasión que tenemos todos los científicos por lo que hacemos, hacen que España sea puntera en muchas áreas de conocimiento’’.

Como novedad, este año desde la organización nacional se ha reforzado y apoyado la importancia de la ciencia básica, que ha hecho posible alcanzar hitos como las vacunas o los viajes espaciales. Del mismo modo, se han puesto en valor temas de interés social actual como las políticas científicas y la transición energética, que afectan directamente al bienestar, economía y crecimiento del país.

Pint of Science 2024 es un evento gratuito para todos los asistentes y en Salamanca es posible gracias al patrocinio del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca, a la colaboración de todos los bares implicados y al esfuerzo de un equipo de voluntarios investigadores científicos que llevan la Ciencia a los bares.