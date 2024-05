El escritor y director de cine salmantino que publica el jueves un nuevo libro

El director y escritor salmantino Rodrigo Cortés publica el jueves en Random House su nueva colección de cuentos, Cuentos telúricos, tras el éxito de Los años extraordinarios y Verbolario.

Cuentos telúricos es una antología de cuentos casi fantásticos, o una colección de relatos mágicos por poco. En Cuentos telúricos caben los califas venerables, los hombres reptil, las niñas listas, los personajes atrapados dentro de personajes, las cartas llegadas del futuro, los círculos en los campos de cereal, los volcanes furibundos, las declaraciones de amor cuántico, los gatos, las abducciones, las emanaciones invisibles surgidas del corazón de la tierra, los calamares gigantes, las fábulas sin moraleja, los curas inmateriales, las mujeres del tiempo...

El director de cine internacional ha afirmado en el programa Hoy Empieza Todo (Radio 3) que Salamanca ha influido en su forma de escribir. "En Los años extraordinarios de forma decidida. Defino una ciudad labrada en piedra y frío. No es la Salamanca real sino una especie de aquilatación o destilado personal de mi propia experiencia. Salamanca sempre ha estado muy nutrida de cines, mucho más que otras capitales del mismo tamaño. Había muchas proyeccciones y ciclos. Con el tiempo me di cuenta de que tuve la fortuna de tener acceso a cosas que no eran tan habituales".