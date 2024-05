Borja San Miguel: "Si Salamanca apoya a su equipo de baloncesto masculino sí que se vive magia en el CB Tormes"

Borja San Miguel, entrenador del CB Tormes, ha conseguido meter al conjunto charro en la fase de ascenso a LEB Plata, que se disputará en Gandía, lugar del ascenso de 2022, del 9 al 12 de mayo. Así, el técnico ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA antes de la gran cita del año para él.

ELIMINATORIA SUPERADA

“Estoy contento de dar seguridad a la gente que apuesta por el club para que esto suceda. La celebración ha sido comedida y los jugadores sí que lo han festejado más. El equipo ha pasado por cosas duras y el esfuerzo ha sido grande en todos los sentidos, pero ya pensamos en lo que viene”.

FASE DE ASCENSO

“Vivimos esto con ilusión y orgullo. Esta es una de las mejores experiencia en el baloncesto porque pasar de Liga EBA a LEB Plata es complicado”.

FUNCIONAMIENTO

“Liga EBA es muy dura es para ascender y vamos a Gandía a jugar la fase de ascenso, que es del 9 al 12 mayo. Digamos que son cuatro liguillas de cuatro equipos, por lo que se juegan tres partidos. Los primeros suben directos y los segundos juegan entre sí una eliminatoria para conocer a los ganadores que ascienden también”.

FAVORITO

“El éxito es ir a la fase de ascenso porque en Liga EBA somos 150 equipos y luego solo quedamos 16. Juegas contra lo mejor de lo mejor de España en esta categoría y todo depende del momento en el que llegues. Hay jugadores que resuelven, los equipos unidos suman y es algo complejo. Iremos a medirnos a proyectos deportivos muy sólidos. Es complicado darnos como favoritos, aunque intentaremos llegar lo mejor posible y sin dudas en los jugadores. Cada defensa y ataque deben contar. Si conseguimos eso, tenemos opciones de subir en el CB Tormes”.

WÜRZBURG

“El baloncesto está aquí y lo hemos vivido con nosotros o con Avenida, que tiene un ambiente increíble y tengo envidia sana por ellos. En el último partido conseguimos acercarnos a eso y cuando el pabellón está así, perder es muy complicado. La cantera vino a vernos y es algo bonito de ver cómo se llenó la pista para abrazar a los jugadores. La conexión es grande y en pocos sitios lo van a tener. Würzburg responde a grandes partidos y hay que alimentarle a base de eso en el caso del CB Tormes. Poder vivir algo así como entrenador es maravilloso para mi experiencia propia”.

RENOVACIÓN

“No me gusta hablar del pase lo que pase y siempre hay que esperar a que sucedan las cosas. Estoy contento aquí y Óscar Núñez ha hecho público que también lo está conmigo como club. La silla del entrenador no me pertenece porque es del club y hay mucha gente que se esfuerza. Estamos satisfechas las dos partes y si no siguiera no hay ningún drama. La relación es positiva y hay ganas de seguir. Ya nos sentaremos a hablar…”.

MENSAJE A LA AFICIÓN

“Le diría que quieran al baloncesto charro porque es increíble cuando hay esa conexión entre la grada y la pista. Si Salamanca apoya a su equipo de baloncesto masculino se vive magia en el CB Tormes. Se crea algo increíble y en pocos sitios se vive algo así”.