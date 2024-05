Salamanca acoge este 12 de junio su primera Marcha de los Tulipanes

Este próximo 12 de junio Salamanca acoge la 1ª Marcha de Parkinson con el objetivo de dar visibilidad, sensibilizar a la sociedad y recaudar fondos, ha asegurado Teresa Martín Sánchez, presidenta de la asociación Parkinson Salamanca, durante la presentación de una iniciativa, en la que ha estado acompañada por la concejala de Salud Pública, Vega Villar; la vicepresidenta de la asociación, María José Hernández; y los afectados de parkinson Manuel Ángel Santamaría, Juan Carlos Sánchez y José Luis Sánchez.

La Marcha de los Tulipanes tendrá un recorrido de unos 6 kilómetros por el centro de la capital salmantina. Partirá de la iglesia del Arrabal y llegará hasta la Plaza Mayor, desde donde se volverá por el Puente Romano de nuevo al Arrabal.

Las inscripciones se abren este próximo 12 de mayo en la 6ªplanta de El Corte Inglés y en la sede de Parkinson Salamanca, en la calle la Bañeza 7, de 9:00 a 13:00 horas. El precio de la inscripción para los adultos es de 8 euros, para las personas entre 4 y 12 años son 4 euros y será gratuita para los menores de tres años. Al finalizar la marcha, habrá un sorteo sopresa con regalos para los primeros.

Con esta primera marcha en Salamanca la asociación pretende dar visibilidad al Parkinson y también recaudar fondos, ya que su espacio se queda pequeño y tienen que desplazarse a domicilio a dar terapias. Además "el objetivo es contar con un centro de día y una residencia", ha explicado Teresa Martín Sánchez. De ahí la importancia de la ayuda y el apoyo de las instituciones y de la ciudadanía.

Parkinson Salamanca desarrolla su labor en la capital y también en Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda y Santa Marta, cuenta con alrededor de 170 socios. La cifra de afectados en Salamanca prácticamente se desconoce, hace dos años las cifras oficiales hablaban de alrededor de 2.000 personas.

La realidad es que hay más afectados de parkinson menores de 50 que mayores, que el diagnóstico de la enfermedad es muy tardío, de hecho pueden pasar años porque sus síntomas se confunden con otras enfermedades, han explicado durante la presentación de la marcha. Y es que el Parkinson no son temblores, como ha insistido la presidenta, sino que el porcentaje de las personas que los tienen es del 1%. Hay muchos síntomas invalidantes, como la voz, deterioro cognitivo, dificultad para escribir, tragar, etc. Es una enfermedad que afecta y evoluciona de diferente manera según cada persona y que no tiene, de momento, cura. "Hay que aprender a convivir con ella", han señalado los afectados, que también han aludido a la medicación que toman y que les ayuda con el parkinson, pero que tiene efectos secundarios graves, como alucinaciones.

El diagnóstico de la enfermedad es tardío, pero también hay, han denunciado, poca investigación. Una investigación necesaria para saber su procedencia y cómo se puede tratar. A todo esto se une la atención médica, porque como "es una enfemedad sin cura", muchas veces se demora años su cita con el neurólogo. Por eso, consideran que la atención a los pacientes debe de mejorar.

"Ellos son un ejemplo de vida. A todos los que viven esta enfermedad hay que darle la enhorabuena, porque son un ejemplo de lucha, constancia y tenson", ha afirmado María José Hernández, que hace una llamamiento a la participación en la marcha de la sociedad salmantina para sentirse apoyados.