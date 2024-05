Revolución móvil: cómo las industrias se adaptan a la era del smartphone

El acceso a los dispositivos tecnológicos transformó las formas de vinculación con nuestro entorno. La incorporación de los primeros ordenadores de la mano de un libre acceso a internet cultivó las ansias por pasar más tiempo frente a la pantalla para ingresar, sobre todo, al vasto universo de entretenimiento virtual. Pero la verdadera revolución se desató con la llegada de los teléfonos móviles.

Con estos al alcance de nuestra mano ya no se destina un intervalo de tiempo determinado para hacer uso de los dispositivos. Los móviles, devenidos en smartphones acaparan nuestra atención las 24 horas del día. Todo es gestionado desde nuestra pequeña pantalla inteligente, y es que ya no hay servicio que no esté disponible a un clic de distancia.

Las distintas industrias debieron modernizarse para sobrevivir en la era digital. Algunas lograron acomodarse mejor que otras. El rubro del juego, por ejemplo, ha demostrado ser muy flexible. Las adaptaciones de casinos para móvil son una tendencia entre los entusiastas que prefieren acceder a sus juegos favoritos mediante la descarga de aplicaciones móviles.

El auge de las apps móviles

Con la inserción de los móviles llegaron también las célebres apps; programas descargables desde las tiendas iOS o Android que proveen atajos a los usuarios para realizar diferentes tipos de actividades. Hoy existen apps para absolutamente todo. Tanto es así que las empresas que no cuentan con servicio de app móvil descienden rápidamente un escalón en materia de calidad.

Su auge las convirtió en una herramienta clave que las empresas incorporan para tener un mejor alcance a su público objetivo. De hecho, más del 50% de las consultas que los clientes realizan a través de apps móviles terminan en compras. Esto aplica, especialmente, en las ofertas de paquetes turísticos y gastronomía en los que el negocio funciona mayormente mediante el sistema de reservas.

Actualmente, los móviles son más accesibles que los ordenadores y los consumidores priorizan la comodidad para gestionar sus pagos. Bajo este escenario, las apps de servicios financieros han tomado un rol relevante. Los usuarios pueden reservar viajes, hacer compras o acceder a sus juegos favoritos, pero también pueden elegir entre un menú variadísimo de monederos electrónicos disponibles en formato app para realizar transacciones.

Consumidores cada vez más exigentes

La era digital desencadenó nuevos hábitos en la sociedad. Las personas, insertas en una cotidianidad atravesada por la tecnología, nos hemos acostumbrado a poder responder a todas nuestras preguntas en cuestión de segundos. El sujeto consumidor no está dispuesto a esperar; desea y exige tener una respuesta casi inmediata en su búsqueda online.

Las páginas web, al igual que las apps, son evaluadas en términos de velocidad y síntesis de información. Se estima que los usuarios aguardan entre 5 y 7 segundos a que una página cargue su contenido. Pasado este lapso, abandonan la interfaz. Nuevas vetas como los desarrolladores web cumplen una función esencial en la creación de sitios debidamente optimizados que puedan posicionar a la empresa en el mercado online.

Si el servidor no puede conectar con su audiencia en el tiempo de lo que dura un scroll, será rápidamente desechado. La cultura del clic eleva las exigencias de los consumidores y encarniza la competencia del ámbito web. Al mismo tiempo, los smartphones atenúan un individualismo creciente en la población. Por eso, el desarrollo de una atención personalizada es una de las claves para el éxito de las empresas.

La industria del entretenimiento en la era de los teléfonos inteligentes

El rubro del entretenimiento online es uno de los más solicitados. El surgimiento de las plataformas de juego catapultó el negocio del sector que rápidamente supo adaptar su oferta a los móviles. Según datos estadísticos provistos por la empresa Statista, los usuarios pasan entre dos y cuatro horas en su teléfono. El consumo de redes sociales lleva la delantera, pero la industria del juego online incorpora cada vez más adeptos.

A pesar de las restricciones impuestas por el Gobierno, el rubro continúa en alza. La facilitación del acceso al juego mediante los smartphones preocupa a los sectores que combaten la ludopatía. Se registra que más del 90% de niños entre 10 y 15 años accede a internet sin supervisión de adultos. Esto puede traer graves consecuencias si los jóvenes quedan ligados a páginas clandestinas que no operan con filtros para menores de edad.

El smartphone ha llegado para quedarse; los móviles son, para muchas personas, más accesibles que cualquier otro dispositivo tecnológico. Las distintas industrias deben estar al alcance de las exigencias de usuarios cada vez más demandantes. La innovación y la inclusión de herramientas como las apps aparecen como una necesidad en tiempos de consumo ilimitado de pantallas y servicios online.