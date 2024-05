"Hemos avanzado en derechos LGTBIQ+ en los últimos años, pero todavía queda mucho que hacer"

La Facultad Derecho de la Universidad de Salamanca ha inaugurado este martes el II Congreso Internacional sobre Diversidad LGTBIQ+, que se desarrolla hasta mañana, miércoles. La sesión inaugural ha contado con las intervenciones del rector en funciones de la USAL, David Díez Martín; Marta del Pozo Pérez, directora Académica del Máster en Identidad Sexual y Diversidad LGTBI+; Kerman Calvo Borobia, profesor Titular de Sociología y Coordinador de la Unidad de Diversidad Afectivo Sexual y de Identidad de Género; Irati Aguirrezabalaga Berra, vicepresidente de Iguales y Secretarie de Iguales USAL; y Pablo Ramos Hernández, director Académico del Congreso.

El objetivo de este Congreso "es formar en un campo que consideramos que en la Universidad está muy vacío a nivel de formación reglada, que es todo lo que tiene que ver con la diversidad LGTBIQ+", ha explicado Pablos Ramos. Durante dos jornadas se van a desarrollar distintas conferencias relacionadas con realidades de intersexualidad, realidades no binarias, sobre temas jurídicos, temas sociales y policiales; además habrá distintas mesas redondas sobre redes sociales, perspectiva internacional y otras sobre el ámbito más político. La iniciativa finaliza con "un espacio para que jóvenes investigadores, gente que está comenzando con sus investigaciones en los estudios de máster o los primeros años de doctorado, pueda también aportar sus visiones a esta perspectiva".

Respecto a la situación sobre la diversidad de género y las políticas de igualdad en el campo universitario, Ramos ha señalado que "en el campo universitario hemos avanzado mucho. Salamanca tiene un protocolo de identidad de género, de manera que las realidades de las personas trans están visibilizadas y atendidas. Además la Universidad de Salamanca en su plan estratégico tiene todo lo que tiene que ver con la diversidad LGTBIQ+ como un punto importante. Esto demuestra el compromiso que el actual equipo rectoral ha tenido durante los últimos años con estas con estas políticas y me consta que en muchas universidades también han avanzado, aunque depende mucho de la Universidad, porque por la autonomía universitaria, cada una ha avanzado al ritmo que consideraba oportuno".

"Es un hecho que hemos avanzado en derechos en los últimos años. Eso no significa que estemos perfectos, que ya no haya nada que hacer; hay todavía mucho que hacer, pero hay que agradecer por lo que se ha hecho". De hecho, empezando en la universidad parece que se traslada mejor a otros ámbitos: "Totalmente, todo lo que se haga en los terrenos formativos, en este caso en la universidad, pero también en enseñanzas medias, es un aspecto que ya vamos dando paso hacia adelante de cara a la sociedad del futuro; es mucho más fácil enseñarle a gente que tiene una mente más abierta, que tiene una mente más de cierta para el aprendizaje, que está precisamente en esos momentos de aprendizaje en enseñanza media o universitaria, que tener que enseñar a gente que no está en ese punto y que le cuesta mucho más entender ciertos conceptos y realidades".

El II Congreso Internacional sobre Diversidad LGTBIQ+ está organizado por la Unidad de Diversidad Sexual de la Universidad de Salamanca, el Máster en Identidad Sexual y Diversidd LGTBI+, el coletivo Iguales y el COLEX.