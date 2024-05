Tribu santiaguera

Llevo más de treinta años de educador de la Casa Escuela Santiago Uno. Van pasando muchas generaciones, si multiplicamos 600 alumnos actuales por 30, saldrían 18.000. Ahora muchos van a estudiar las formaciones profesionales que tenemos, en todos los niveles: Jardinería, cocina, soldadura, mecánica, forestal, integración social, …

Los verdaderos santiagueros son los que pasan por las viviendas de protección, alguno más se engancha a esta familia donde parece que se necesitan menos máscaras. Se ha dicho que se puede ser uno mismo sin que te juzguen.

Más de mil sí recuerdo, más que nombres científicos de plantas. Muchos han pasado a ser amigos y otros además educadores.

Hemos escrito varios propósitos para resumir en una frase, a la petición de las auditorías de calidad. “Integrar ecosocialmente a los últimos”. “Construir un porvenir posible”. “ Curar rencores y recuperar la ternura”.

Hemos creado hábitos con la formación profesional, el circo, el deporte, la cooperación en Marruecos, etc. Hemos intentado crear vicios sanos y dar muchos títulos.

Una mayoría podemos decir que se integra en la sociedad y quiero pensar que un buen número ayuda a mejorarla.

Cuando llegan a la asamblea antiguos alumnos emociona escuchar sus historias bastante heroicas. Varios se han emparejado, forman grupos de amigos y se han buscado al salir de la casa para compartir vida y encontrar oportunidades. Regresan derrotados para otro empujón u orgullosos y agradecidos del éxito conseguido.

El éxito es la paz interior, la familia, los amigos, la liberación de adicciones, sentirse útiles con su trabajo y el buen cariño a los suyos.

Parecen historias normales como la mayoría de los alumnos del Calasanz, por ejemplo, del que he sido alumno y mis hijas. La diferencia es que de los santiagueros no se espera éxito. Cuando la simple supervivencia lo es. Pero no nos conformamos con sobrevivir siguen soñando con cambiar el mundo desde la realidad que les ha tocado vivir. Ya tenemos madres, padres, hijos y nietos.

De esta tribu formamos parte los educadores aunque la mayoría con menos mérito. No soy un fiel narrador de historias, no soy un cronista escrupuloso. Formo parte de una historia viva que puede remontarse al siglo dieciséis con Calasanz, seguir con Milani en el veinte y continuar a tortas con la escuela en el siglo veintiuno.

El sentido de la vida de estas chicas y chicos es el sentido de la escuela que transforma.