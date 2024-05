Promesas de un proyecto integrador en el cierre de campaña de Juan Manuel Corchado

El catedrático Juan Manuel Corchado, acompañado de su equipo, ha cerrado la campaña electoral con un acto en el que ha animado a la comunidad universitaria a participar en un proyecto integrador con el que alcanzar las mayores cotas de excelencia.

El cierre de campaña ha tenido lugar en la Sala de Pinturas del Colegio Arzobispo Fonseca, el mismo lugar donde hace prácticamente un mes presentó su candidatura.

"Sois y seréis el equipo de personas que impulsarán esta universidad a otro nivel, al lugar en el que queremos estar, donde podamos seguir trabajando con más medios, estudiando con los mejores recursos y disfrutando de la mejor universidad y los mejores campus”, ha afirmado el candidato a rector y ha confesado: “Siempre he tenido la ilusión y la convicción de que mi deber era impulsar nuestra Universidad y hacerla aún más líder”.

Corchado ha recordado su larga trayectoria en la Universidad de Salamanca: “Aquí he sido estudiante, he sido docente e investigador y, por mi afán de transferir conocimiento a la sociedad, decidí poner en marcha un grupo de investigación interdisciplinar con el que rodearme de los mejores y seguir aprendiendo de ellos”. Pero, además, fue decano de la Facultad de Ciencias y Vicerrector de Investigación y Transferencia, y es que, como ha reconocido en el cierre de campaña, la gestión universitaria le encanta, “yo diría que es como un virus del que no me puedo desprender”.

“Ahora toca dedicarme a trabajar con este nuevo equipo, que sois todos y cada uno de los miembros de la Universidad, para impulsar un proyecto que asienta sus valores en el progreso, el consenso, la igualdad, la agilidad, la innovación, la sostenibilidad, la inclusión, la conciliación y el bienestar para alcanzar mayores grados de excelencia en el ámbito de la docencia, la investigación, la transferencia, la cultura, el deporte y la divulgación científica”, ha afirmado Corchado y ha insistido en su apuesta por el consenso.

El candidato también ha confesado sentirse "contento" con la ilusión despertada y las inquietudes que han movido durante la campaña. "Queremos mejorar nuestra plantilla, reducir los niveles de burocracia que tenemos y trabajar en la calidad de nuestros estudios. Nuestros grupos de investigación necesitan cada vez más apoyo y vamos a dárselo".