La fábrica de Juzbado comunica un suceso notificable al CSN

No ha supuesto riesgo para la instalación, trabajadores, público ni medio ambiente

La fábrica de Juzbado ha comunicado un suceso notificable al Consejo de Seguridad Nuclear

tras detectar este pasado sábado un fallo en el mecanismo de actuación automática de liberación y cierre de una puerta contra incendios.

En concreto, se observó que la puerta que separa el área de Prensado PWR del área de Almacén de Polvo se encontraba despegada del mecanismo de actuación automática, pero que esta no había realizado el recorrido completo de cierre. Personal de Mantenimiento procedió a inspeccionar dicha puerta y constató que el muelle del sistema de cierre automático estaba averiado, lo que impidió el cierre completo de dicha puerta. Se procedió a cambiar dicho muelle y se verificó la operabilidad del sistema de cierre automático. El suceso no ha supuesto ningún riesgo para la instalación, las personas trabajadoras, la población ni el medio ambiente ya que durante el tiempo que la puerta permaneció abierta no se estaba realizando ninguna actividad en la zona.